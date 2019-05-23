Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir?

Bıldırcın yumurtası yalnızca çocuklar için değil, her yaştan bireyler için de uygundur. Ancak yine de fazla ve yanlış şekilde tüketilmesi sakıncalı olabilmektedir.

Bıldırcın yumurtasının sağlığa faydalarını kısaca özetleyecek olursak;

Astım, öksürük, bronşit, nefes darlığı, mide, karaciğer ve göğüs hastalıklarına iyi gelir. Bu tarz rahatsızlıklar için bıldırcın yumurtasını şu şekilde tüketebilirsiniz: Bir tane bıldırcın yumurtası bardağa kırılır, bir kaşık bal ve biraz süt ile karıştırılır. 10 dakika beklendikten sonra 15 gün süre ile her gün taze olarak yapılıp içilebilir. Sonrasında ise üç ay süre ile ayda 4-5 kez tüketildikten sonra bırakılır. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var; bıldırcın yumurtasını çiğ tüketiyorsunuz.

Protein bakımından son derece zengindir. Ancak bıldırcın yumurtasının proteininden daha etkin faydalanmak için rafadan olarak tüketmelisiniz.

Cilt sağlığı için faydalıdır. Son zamanlarda kozmetik ürünlerin çoğunda içerik olarak tercih edilmektedir. Cildin daha parlak görünmesini sağlar. Direk olarak cilde sürebileceğiniz gibi bitkisel yağlar ile karıştırarak evde kendi kürünüzü yapabilirsiniz.

Saç bakımı için yüksek vitamin değerleri sayesinde kullanılabilir. Saçların daha parlak olmasını sağlar ve saç yapısının kuvvetlenmesine yardımcı olur. Saç bakım maskelerinin içine katabilir veya cilt bakımı için önerdiğimiz gibi bitkisel yağlar ile karıştırarak saçınıza uygulayabilirsiniz.

Mide ülseri, gastrit gibi mide rahatsızlıklarının düzelmesine yardımcı olur. Acı ve ağrınızı hafifletir, midenizi rahatlatır.

Kandaki hemoglobin miktarını artırarak, ağır tonsinlerin kandan uzaklaşmasını sağlar. Böylece kansızlık tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir.

Tüberküloz, astım, diyabet ve damarsal gerginliğin tedavisine yardımcıdır.

Kalp kasının güçlenmesini sağlar ve kan dolaşımının hızlanmasına yardım eder.

İçeriğindeki D vitamini sayesinde çocuklar için hızlı büyümeye yardımcı olurken yaşlılarda ise kemik erimesi sorununa yardımcı olur.

Bıldırcın yumurtasını yukarıda anlattıklarımız dışında tavuk yumurtası gibi haşlayabilir, salatalarda kullanabilirsiniz veya tavada pişirebilirsiniz.

Ancak elbette tüm bu faydalarının yanında bıldırcın yumurtası tüketirken dikkatli olmakta fayda var. Çocuklar için tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Bunun dışında yumurtaya alerjisi olanlar mutlaka bıldırcın yumurtası tüketirken dikkatli olmalı, fazla tüketiminden kaçınmalıdırlar. Çiğ tüketilmesi durumunda mutlaka yumurtayı beyazından ayırarak yalnızca sarısını tüketmelisiniz.