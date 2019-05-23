Bir ay boyunca her gün suyunu içti... Vücudundaki değişim inanılmaz!
Kefirin sağlığımıza birçok açıdan faydası bulunuyor. Özellikle de marketlerden alınan kefirler değil de evde kendiniz hazırladığınız kefirin faydası inanılmaz oluyor. Vücudumuz için adeta süper bir besin kaynağı olan kefiri 4 hafta boyunca içmek vücudumuzda olumlu etkiler yaratıyor. Peki kefirin faydaları nelerdir? Ev yapımı kefir nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 23.5.2019 14:38Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 14:43
KEFİRİN FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR
Kefirin sağlık açısından dolu faydası olduğunu her yerde okuyoruz. Bunların hepsi doğru ve kefir sayesinde Tibetliler 100 seneden fazla yaşıyorlar. Ama marketlerde satılan kefirin evde yapılan kefirle alakası yok.