Bir ay boyunca her gün suyunu içti... Vücudundaki değişim inanılmaz!

KEFİRİN FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kefirin sağlık açısından dolu faydası olduğunu her yerde okuyoruz. Bunların hepsi doğru ve kefir sayesinde Tibetliler 100 seneden fazla yaşıyorlar. Ama marketlerde satılan kefirin evde yapılan kefirle alakası yok.