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Bir ay boyunca her gün suyunu içti... Vücudundaki değişim inanılmaz!

Kefirin sağlığımıza birçok açıdan faydası bulunuyor. Özellikle de marketlerden alınan kefirler değil de evde kendiniz hazırladığınız kefirin faydası inanılmaz oluyor. Vücudumuz için adeta süper bir besin kaynağı olan kefiri 4 hafta boyunca içmek vücudumuzda olumlu etkiler yaratıyor. Peki nelerdir? Ev yapımı nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 23.5.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 14:43
Bir ay boyunca her gün suyunu içti... Vücudundaki değişim inanılmaz!

KEFİRİN FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kefirin sağlık açısından dolu faydası olduğunu her yerde okuyoruz. Bunların hepsi doğru ve sayesinde Tibetliler 100 seneden fazla yaşıyorlar. Ama marketlerde satılan kefirin evde yapılan kefirle alakası yok.

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Bir ay boyunca her gün suyunu içti... Vücudundaki değişim inanılmaz!
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