Epsom tuzunun faydaları nelerdir? Epsom tuzu ne işe yarar?

Epsom tuzu magnezyum sülfat olarak da bilinir. Magnezyum, kükürt ve oksijenden oluşan kimyasal bir bileşiktir. İsmini, ilk olarak keşfedildiği İngiltere'nin Surrey kentindeki Epsom kasabasından alır. İsmine rağmen, Epsom tuzu sofra tuzundan tamamen farklı bir bileşiktir. Kimyasal yapısından dolayı büyük olasılıkla "tuz" olarak adlandırılıyordu. Peki, Epsom tuzunun faydaları ve özellikleri nelerdir? Sofra tuzuna benzer bir görünüme sahiptir ve genellikle banyolarda eritilir, bu yüzden onu "banyo tuzu" olarak da biliyor olabilirsiniz. Sofra tuzuna benzese de tadı belirgin farklıdır. Epsom tuzu oldukça acı bir tada sahiptir
Bazı insanlar hala tuzu suda çözerek ve ardından içerek tüketiyorlar. Ancak, tadı nedeniyle, muhtemelen onu yemeğe eklemek istemezsiniz. Yüzlerce yıldır bu tuz kabızlık, uykusuzluk ve fibromiyalji gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır.
Epsom tuzu iltihap giderici, kas ve sinir sistemini güçlendirici bir mineraldir. İçeriğindeki magnezyum ve sülfat deri tarafından emildiği için banyo yaparak bile kolaylıkla epsom tuzunun faydalarından yararlanılabilir.
Epsom tuzunun sayılabilecek bazı faydaları:
Epsom tuzu aktarlarda, dermokozmetik ürün satan eczanelerde dermokozmetik ürünlerin içerisinde bulunabilir.