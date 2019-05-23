Kaparinin faydaları nelerdir?

Fosfor, demir, protein, selüloz ve lipid içeriği bakımından zengindir. Ayrıca Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu illerinde de doğal olarak yetişmektedir.
Kapari turşu olarak tüketilebileceği gibi balık, beyaz ve kırmızı et gibi yemekler ile beraber pişirilerek veya domates soslarının içerisine eklenerek de tüketilebilir. Ayrıca kaparinin en çok kullanım şekillerinden biri de kapari reçelidir.
Kapari, çay olarak tüketilmek istenirse 6 bardak sıcak su içine 1 çay kaşığı kapari çayı ekleyerek 5 dakika demledikten sonra aç karnına günde 3 kez tüketilebilir.
Kapari doğru tüketilmezse zehirli bir bitkiye dönüşeceğinden tüketim şekli çok önemlidir. Kapari taze olarak tüketilmez; çünkü kaparinin zehrini atabilmesi için mutlaka gölgede kurutulması gerekmektedir. Bu nedenle kapari satın alınmadan önce mutlaka güvenilirliği araştırılmalı ve iyi işlenmiş kapari alınmalıdır.