Muskatın faydaları nelerdir? Muskat ne işe yarar?

Muskat'ın bilinen bazı faydaları:
Muskat güvenilir aktarlardan veya doğal ürünler satan marketlerden tedarik edilebilir. Muskatı rendeleyerek baharat halinde tüketebilir, yemek sosları, sebze yemekleri ve salataların içinde ekleyebilirsiniz. Muskat bazı çorba çeşitlerinde, patates yemeklerinde, et yemeklerinde, peynirli ve yumurtalı tarifler ile puding çeşitlerinde de kullanılabilir.
Muskat tüketilirken son derece dikkatli olunmalı ve fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Muskat, fazla tüketilmesi durumunda vücutta bazı yan etkilerin görülmesine neden olur. Bunlardan bazıları: mide bulantısı, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, ağız kuruluğu, idrar yapamama gibi etkilerdir. Süt ile beraber tüketilmesi halinde halüsinasyonlara sebep olabileceğinden yalnız süt değil süt içeren çorba dahi olsa hiç bir yemek ile beraber tüketilmemelidir. Her hangi bir sağlık probleminiz varsa yine doktorunuza danışmadan tüketmemeniz son derece önemlidir.