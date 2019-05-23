Muskatın faydaları nelerdir? Muskat ne işe yarar?

Muskat'ın bilinen bazı faydaları:

İştah açıcı etkisi vardır. Zayıf olan ve iştah problemi yaşayan kişilerin kilo almak için kullanabileceği bir baharattır.

Antiseptik özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Ağız kokusuna çözüm sağlar. Diş eti rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olacağından diş macununa ekleyerek kullanılabilir.

Sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur.

Mide ağrısı veya mide krampı gibi problemlerin önüne geçer.

Antioksidan özelliği sayesinde böbrek ve karaciğerin temizlenmesini sağlayarak bu organların işlevini artırır.

Sinir sistemine iyi gelir.

Sakinleştirici özelliği vardır.

Stresten dolayı uykusuzluk ve baş ağrısı problemi olanlar için faydalıdır.

Cilt sağlığını olumlu yönde etkiler.

Afrodizyak etkisi vardır.

Kan hücrelerini artırır ve demir eksikliği tedavisine yardımcı olur.

Muskat güvenilir aktarlardan veya doğal ürünler satan marketlerden tedarik edilebilir. Muskatı rendeleyerek baharat halinde tüketebilir, yemek sosları, sebze yemekleri ve salataların içinde ekleyebilirsiniz. Muskat bazı çorba çeşitlerinde, patates yemeklerinde, et yemeklerinde, peynirli ve yumurtalı tarifler ile puding çeşitlerinde de kullanılabilir.

Muskat tüketilirken son derece dikkatli olunmalı ve fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Muskat, fazla tüketilmesi durumunda vücutta bazı yan etkilerin görülmesine neden olur. Bunlardan bazıları: mide bulantısı, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, ağız kuruluğu, idrar yapamama gibi etkilerdir. Süt ile beraber tüketilmesi halinde halüsinasyonlara sebep olabileceğinden yalnız süt değil süt içeren çorba dahi olsa hiç bir yemek ile beraber tüketilmemelidir. Her hangi bir sağlık probleminiz varsa yine doktorunuza danışmadan tüketmemeniz son derece önemlidir.