Antakya biberinin faydaları nelerdir? Samandağ biberi...

Buzdolabında veya serin ve güneş görmeyen bir yerde uzun süre saklanabilir. Samandağ'da sofralardan eksik olmayan Antakya biberi son derece acı bir tada sahip olmasına karşın pek çok faydası vardır.

Metabolizmayı hızlandırır.

Antioksidan içeriği ile kanser hücrelerinin düşmanıdır.

C vitamini bakımından zengindir. Böylece vücudu hastalıklara karşı korur. Özellikle kış aylarında nezle, grip gibi rahatsızlıklar için tüketilebilir.

Yağ yakma özelliğine sahiptir.

Balgam söktürücü özelliği vardır, akciğerlere iyi gelir.

Damarlardaki pıhtılaşma için faydalıdır.

Lif içeriği yüksektir, kabızlığı önler.

Kolesterolü düşürür.

Cildin parlak ve sağlıklı olmasını sağlar.

Antakya biberinin fazla tüketimi bağırsak ve midede tahrişe sebep olabilir; bu nedenle tüketimi abartılmamalıdır. Tansiyon hastaları ve hamileler ise kesinlikle samandağ biberini tüketmemelidir.Taze olarak tüketilebileceği gibi kahvaltıda domates ile beraber söğüş olarak veya yemeklerin içine doğrayarak tüketilebilir.

Samandağ biberini zayıflamak için kullanmak isteyenler ise diyetisyen tavsiyesi almalıdır.

Bölgesel yetişen bir bitki olduğu için internet üzerinden temin edilebilir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken alacağınız ürünün orijinal olmasıdır. Bunun için de ürünü mutlaka faturalı olarak temin etmeli ve biberlerin hologram numaralarını kontrol etmelisiniz.