Antakya biberinin faydaları nelerdir? Samandağ biberi...

Buzdolabında veya serin ve güneş görmeyen bir yerde uzun süre saklanabilir. Samandağ'da sofralardan eksik olmayan Antakya biberi son derece acı bir tada sahip olmasına karşın pek çok faydası vardır.
Antakya biberinin fazla tüketimi bağırsak ve midede tahrişe sebep olabilir; bu nedenle tüketimi abartılmamalıdır. Tansiyon hastaları ve hamileler ise kesinlikle samandağ biberini tüketmemelidir.Taze olarak tüketilebileceği gibi kahvaltıda domates ile beraber söğüş olarak veya yemeklerin içine doğrayarak tüketilebilir.
Samandağ biberini zayıflamak için kullanmak isteyenler ise diyetisyen tavsiyesi almalıdır.
Bölgesel yetişen bir bitki olduğu için internet üzerinden temin edilebilir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken alacağınız ürünün orijinal olmasıdır. Bunun için de ürünü mutlaka faturalı olarak temin etmeli ve biberlerin hologram numaralarını kontrol etmelisiniz.