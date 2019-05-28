Asma yaprağının faydaları nelerdir?

Asma bitkisinin gıda olarak tüketilmesi mineral ve vitaminler açısından zengin olması sebebiyle şifa sağlayıcı özelliğe sahiptir. Ayrıca asma sapı yaprakları sigarayı bırakmak amacıyla günümüzde kullanılmaktadır.
A vitamini, çinko, demir gibi pek çok vitamin ve minerale sahip olması nedeniyle aslında asma yaprağı mutfaklarımızdan eksik olmaması gereken bir besindir.
Asma yaprağının faydaları:
- Hafızayı güçlendirir ve unutkanlığın azalmasını sağlar.
- Sarılığa karşı tedavi edicidir.
- Rahim kanamalarını durdurur.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Toplardamarların güçlenmesini sağlar.
- İçeriğindeki A vitamini sayesinde göz sağlığı için faydalıdır.
- Midede oluşan iltihaplara iyi gelir.
- Demir içeriği sayesinde anemiye iyi gelir.
- Bacak damarlarının şişmesini önler.
- Hemoroit ve varis tedavisinde tedavi edicidir.
- Midede oluşan iltihaplar için faydalıdır.
- İshali keser.
- Asma yaprağı şırası bağırsak yaralarına iyi gelir.
- Antimikrobik özelliği sayesinde ağız yaralarına iyi gelir.
- Saçın daha güçlü bir şekilde uzamasını sağlar, kepeklenmeyi ve dökülmeyi engeller. Asma dalları budandıktan sonra içerisinden akan sıvı saçları yıkama suretiyle bu amaç için kullanılabilir.
- Asma suyunu içmek böbrek taşlarını döker.
- Günde bir fincan tüketilen asma yaprağı suyu kilo vermeye yardımcı olur ve vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.