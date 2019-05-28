Asma yaprağının faydaları nelerdir?

Asma bitkisinin gıda olarak tüketilmesi mineral ve vitaminler açısından zengin olması sebebiyle şifa sağlayıcı özelliğe sahiptir. Ayrıca asma sapı yaprakları sigarayı bırakmak amacıyla günümüzde kullanılmaktadır.

A vitamini, çinko, demir gibi pek çok vitamin ve minerale sahip olması nedeniyle aslında asma yaprağı mutfaklarımızdan eksik olmaması gereken bir besindir.

Asma yaprağının faydaları:

Hafızayı güçlendirir ve unutkanlığın azalmasını sağlar.

Sarılığa karşı tedavi edicidir.

Rahim kanamalarını durdurur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Toplardamarların güçlenmesini sağlar.

İçeriğindeki A vitamini sayesinde göz sağlığı için faydalıdır.

Midede oluşan iltihaplara iyi gelir.

Demir içeriği sayesinde anemiye iyi gelir.

Bacak damarlarının şişmesini önler.

Hemoroit ve varis tedavisinde tedavi edicidir.

Midede oluşan iltihaplar için faydalıdır.

İshali keser.

Asma yaprağı şırası bağırsak yaralarına iyi gelir.

Antimikrobik özelliği sayesinde ağız yaralarına iyi gelir.

Saçın daha güçlü bir şekilde uzamasını sağlar, kepeklenmeyi ve dökülmeyi engeller. Asma dalları budandıktan sonra içerisinden akan sıvı saçları yıkama suretiyle bu amaç için kullanılabilir.

Asma suyunu içmek böbrek taşlarını döker.

Günde bir fincan tüketilen asma yaprağı suyu kilo vermeye yardımcı olur ve vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.