Boğazda gıcık hissi neden olur? Boğazdaki gıcık hissinin tedavisi nedir?

Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yani mevsimsel geçiş dönemlerinde bağışıklık sistemi düşük ya da daha zayıf olan kişilerde meydana gelen boğaz enfeksiyonu sorunlarından biri de boğazdaki gıcık ve öksürük durumudur. İlk etkilenenler arasında yaşlılar, bebekler ve kronik rahatsızlığı olan kişiler gelirken hemen hemen herkes benzer şikayetlerde bulunuyor. Boğazda gıcık ve kuru öksürük kişinin günlük rutin hayatını etkilerken aynı zamanda çevresel olarak da rahatsız edici bir durumdur. Gündüz gıcıklanma hissi daha az olurken akşam ve özellikle gece daha fazla gıcıklanma hissine kapılınır.

BOĞAZDA GICIK HİSSİ NEDEN OLUR VE NASIL GEÇER?

Boğazda biriken mukus bir süre sonra gıcığa neden olarak zaman içerisinde de kuru bir öksürüğe sebebiyet vermektedir. Bu durum kişiyi aşırı derecede rahatsız eden bir durumdur. Uzun sürmesi halinde boğazda ağır bir tahribata yol açar. Boğazdaki gıcığın geçmesi için ilk olarak yapılması gereken şey; boğazı sürekli nemli tutmaktır. Bunun için de ilk ve en sağlıklı yol bol su içmektir. Aynı zamanda doktorlar tarafından önerilen boğaz spreyleri ve pastiller de boğazdaki gıcıklanma hissinin azalmasına yardımcı olacaktır. Bunların yanında boğazdaki gıcık hissinin geçmesini sağlayacak diğer faktörler ise;

1.Gargara Yöntemi

2.Zencefil ve Bal Yöntemi

3.Adaçayı ile Tedavi

4.Bal ve Tarçın Karışımı