Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer ve kuru öksürüğü ne keser?

Hastanelerde doktorların en çok karşılaştığı hastalar genel de soğuk algınlığı yaşayan kişilerdir. Soğuk algınlığı ile birlikte gelen öksürük ise insan hayatını çok olumsuz yönde etkiler. Bu rahatsızlığı yaşayan vatandaşlar 'öksürüğe ne iyi gelir' sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Uzmanların görüşlerine göre öksürüğe iyi gelen bitkileri ve doğal yöntemleri bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki kuru öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer ve ne keser? İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar!

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Bir elmanın kabuğunu soyun, bir kaç da çekirdeğini koyun, birazcık ıhlamur, bir iki karanfil, belki bir tarçın kabuğu, bir dilim de limon. Bunların hepsini kaynatıp, isterseniz bal ile tatlandırıp sıcak sıcak içebilirsiniz. Ilık ılık vermek suretiyle çocuklar için de kullanebilirsiniz.

Bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp için (yiyin), boğazınıza ve öksürüğe çok iyi gelir. Çocuklara uygulamayın.

İki tatlı kaşığı dut pekmezine uygun miktarda karabiber katıp karıştırın ve günde bir kaşık verin. Bir iki güne kadar öksürük geçecektir. Yetişkin ve çocuk kullabilir.

1 çay kaşığı karabiber , 1 tatlı kaşığı bal ile ile karıştırılarak verilir. Ardından da süt. Bu formül yetişkinler için de etkilidir.

Kabukları ile elma, tarçın, zencefil, ıhlamur, ayva ve kabuklu limonu kaynatıp suyunu içirin. Göğsü yumuşatacak ve öksürüğü geçirecektir.

Çocuğunuzu uykuya yatırırken oda sıcaklığındaki balı sırtına sürüp, üstüne gazete veya kağıt havlu ile kapatıp, uyumasını sağlayın. 2-3 kez denendiğinde öksürüğü kesecektir.

Ihlamurla ile ayva yaprağı beraber kaynatılıp içilirse, öksürük geçer.

Bir miktar kekiği su ile kaynatıp içine bal koyup ılıtılır. Ilıyan karışım bebeklere verildiğinde öksürüğü geçer.

Nişastayı suyla kaynatıp içine limon yada portakal suyu koyun biraz da tatlandırmak için pekmez ekleyin. Bu karışımı ılık ılık içirin. Çocuğunuzun öksürüğü hemen kesilecektir.

Biraz zeytinyağını ısıtın, ve içine karabiber atarak pişirin, iyice yansın. Sonra ılınınca öksüren Çocuk veya yetişkin kişinin, sırtına ve göğsüne sürüp ovun. Üzerine, hafif emince sıcak bez örtün ve giyinmesini sağlayın.

KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?



Kuru öksürüğü kesmek için bazı şifalı bitkilerden de faydalanabilirsiniz. Sizin için bulduğumuz birkaç kuru öksürük bitkisel tedavi yöntemi şu şekilde:



1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırılıp yenir. İçilen bu ilaçtan sonra süt içerseniz boğazlarınız rahatlayacaktır.



2 tatlı kaşığı dut pekmezine göz kararı karabiber dökerek günde bir kaşık yerseniz bu da boğazlarınızı rahatlatacaktır.



Ihlamurla ayva yaprağı kaynatılır ve içilir.



Elma kabuklarıyla, zencefil, ıhlamur, ayva, tarçın ve limon kaynatılır. Suyu içilir.



Nisaştayı su ile kaynatıp limon suyu ve pekmezle karıştırın.



Bir miktar kekiği suyla kaynatıp içine bal koyup ılıtıp içelim.