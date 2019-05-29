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Dikkat! hale gelebilir... Yaz meyveleri nasıl ve ne kadar tüketilmelidir?

Yaz mevsimin en güzel yanlarından biri de şüphesiz birbirinden lezzetli meyveleridir. denilince akla ilk gelenlerden olan karpuz, kavun, dut, incir gibi lezzetlerinin yanı sıra tam bir şifa deposudurlar. Ama bu meyveleri tüketirken aşırıya kaçmak fayda yerine zarar getirebilir. Peki yaz meyveleri ne kadar tüketilmelidir? Yaz meyveleri nasıl tüketilmelidir? Hangi meyveden hangi hastalar yememelidir? En kalorili hangisidir? En çok şeker hangi meyvede vardır? İşte tüm bu soruların cevaplarını sizler için cevaplıyor.

Giriş Tarihi: 29.5.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 11:29
Dikkat! Yaz meyveleri zararlı hale gelebilir... Yaz meyveleri nasıl ve ne kadar tüketilmelidir?

, içerdikleri vitaminler ve minerallerle her biri şifa deposu olan meyvelerin buna karşın aşırı tüketildiğinde fayda yerine zarar verdiğini vurgulayarak "Bağışıklık sistemini güçlendiren, cildi yenileyen, kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyan porsiyon kontrolüne dikkat edilmediğinde sağlığa hale gelmektedir. Özellikle diyabet hastaları çok daha dikkatli olmalı" diyor.

Karpuz

Hem lezzeti hem serinletici etkisiyle yazın vazgeçilmezi karpuz tam bir sağlık deposu. Kalpten kansere birçok hastalığa iyi gelen karpuz, buna karşın şeker oranı yüksek bir . 2 dilimi (80 gram) 1 porsiyona eşit olan karpuzu tüketirken özellikle insülin direnci olanların, hipoglisemi ve diyabet hastalarının kontrollü tüketmesi şart. Zira 1 porsiyonu 180 kalori olup, 20 gr şeker, 270 mg potasyum, 17 gr A vitamini, 21 gr C vitamini, 4 gr demir ve 1 gr lif içeriyor. Karpuzun yanında protein kaynağı olan peynir tüketmek kan şekeri seviyesinin daha normal seyretmesini sağlıyor.

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Dikkat! Yaz meyveleri zararlı hale gelebilir... Yaz meyveleri nasıl ve ne kadar tüketilmelidir?
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