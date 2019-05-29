Dudak kanserine karşı bıyık

Kansas Üniversitesi'nde yapılan çalışmada dermatoloji bölümü başkanı Dr. Daniel Aires ve ekibi, baş ve yüz bölgesinde kanserin ön safhası olan aktinik keratoz teşhisi konulan 200 erkek üzerinde araştırma yaptı. Aires, araştırma sonucunda saçın kafatasını koruması gibi, bıyığın da dudağı aynı şekilde koruduğunu söyledi. Araştırmada en az 9 milimetre uzunluğunda bıyığa sahip olanların aktinik keratoz geliştirme riskinin diğer erkeklere göre 16 kez daha az olduğu ortaya çıkarken "Araştırmaya konu olan kişiler gençlik yıllarından veya 20'li yaşlarından itibaren bıyık bırakmış kişilerden oluşuyordu. Dolayısıyla sonradan bırakılan bıyık böylesi bir koruyucu etkiye sahip midir, onu bilemiyoruz" dedi.

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