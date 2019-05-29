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Her 4 saniyede 1 kişi bu yüzden ölüyor

WHO verilerine göre yılda 8 milyon kişinin kullanımı nedeniyle öldüğünü belirten Prof. Dr. Gülten Kaptan, bu yüzden bu yıl temasının ‘Akciğer sağlığı’ olarak belirlendiğini söyledi. Kaptan, “Tütünün kanserden kronik solunum yolları hastalığına kadar akciğer sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak kişileri bilinçlendirme hareketinin güçlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Giriş Tarihi: 29.5.2019 11:14
Her 4 saniyede 1 kişi bu yüzden ölüyor

(WHO) verilerine göre her 4 saniyede 1 kişi, yani yılda 8 milyon kişi kullanımı sebebiyle ölürken buna rağmen bazı ülkelerde yeterli bilgi ve bilincin oluşmamış olması sigara kullanımını her geçen gün artırıyor.

Sigaranın neden olduğu akciğer kanseri yılda 1.8 milyon kişinin ölümüne sebep olurken, sigara içenlerin sigara içmeyenlere kıyasla yaşamları boyunca akciğer kanserine yakalanma olasılığı 22 kat daha fazla oluyor. Evde veya iş yerinde sigaraya maruz kalan pasif içici kişilerin akciğer kanserine yakalanma riski de sigaraya maruz kalmayan kişilere oranla yüzde 30 daha fazla. Bununla beraber tütün kullanımını bıraktıktan 10 yıl sonrasında akciğer kanseri riski, sigara içenlere kıyasla yaklaşık yarı yarıya kadar düşüyor.

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Her 4 saniyede 1 kişi bu yüzden ölüyor
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