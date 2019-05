Her 4 saniyede 1 kişi bu yüzden ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre her 4 saniyede 1 kişi, yani yılda 8 milyon kişi sigara kullanımı sebebiyle ölürken buna rağmen bazı ülkelerde yeterli bilgi ve bilincin oluşmamış olması sigara kullanımını her geçen gün artırıyor.

Sigaranın neden olduğu akciğer kanseri yılda 1.8 milyon kişinin ölümüne sebep olurken, sigara içenlerin sigara içmeyenlere kıyasla yaşamları boyunca akciğer kanserine yakalanma olasılığı 22 kat daha fazla oluyor. Evde veya iş yerinde sigaraya maruz kalan pasif içici kişilerin akciğer kanserine yakalanma riski de sigaraya maruz kalmayan kişilere oranla yüzde 30 daha fazla. Bununla beraber tütün kullanımını bıraktıktan 10 yıl sonrasında akciğer kanseri riski, sigara içenlere kıyasla yaklaşık yarı yarıya kadar düşüyor.