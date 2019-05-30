Orta Çağ döneminde nefesi rahatlatmak ve dişleri beyazlatmak için kullanılan bahçe nanesi ağız sağlığına sağladığı bu faydaların yanı sıra sindirim sistemini rahatlatır, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayarak vücudun mikroplara karşı direncini artırır, baş ağrısı başta olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen ağrıların şiddetini azaltır, sinek, böcek gibi hayvanların ısırması dolayısıyla oluşan ciltteki tahrişi giderir.

Bahçe nanesinin faydaları nelerdir?

Günümüzün popüler bitkilerinden bir tanesi olan bahçe nanesi, içeriğinde yoğun olarak yer alan mentol sayesinde bazı sağlık problemlerini önlemede ve gidermede etki gösterirken harici olarak kullanımında da cilt probleminin çözümüne yardımcı olur.

Sindirime iyi gelir

Bahçe nanesi, mide problemlerini rahatlatır. Midede biriken gazın dışarı atılmasını yardımcı olur. Bu sayede karın şişkinliği, kolit, mide bulantısı gibi çeşitli sindirim sistemi ile alakalı problemlerin önüne geçilmiş olur.

Bahçe nanesi ayrıca, hassas bağırsak sendromuna bağlı olarak meydana gelen belirtilen şiddetinin hafifletilmesi için de önemli ölçüde etki gösterir. Yapılan bir araştırmaya göre, araştırmaya katılan hassas bağırsak sendromundan muzdarip kişilerin 4 hafta boyunca nane yağı tüketmesi sağlanmış, katılımcıların yüzde 75'inde bu sürecin sonunda rahatlama görülmüştür.

Ağrıları giderir

Bahçe nanesi, özellikle baş ağrısı olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde baş gösteren ağrıları gideren doğal bir ağrı kesici olarak bilinir. Baş ağrısını gidermek için kullanılan bahçe nanesinin kullanım şekli iki farklı yöntemle olabilir:

Bu yöntemlerden ilkinde nabzın olduğu bölgeler bahçe nanesi veya yağı ile güzelce ovulur.

Bir diğer yöntemde ise naneyi koklamak, göğüsteki ağırlığı azaltıp rahatlama sağlar.

Bahçe nanesinin sağlığa bir diğer faydası ise, baş ağrılarını gidermeye yardımcı olmasıdır. Bahçe nanesinin baş ağrısını geçirmek konusunda etkili olması için iki farklı şekilde kullanabilirsiniz.

Soğuk algınlığının etkilerini giderir

Bahçe nanesinin içeriğinde bulunan mentol, sinüsler ve göğüsteki mukus tabakasını incelterek rahatlama sağlar. Bununla birlikte boğazdaki yanmaya da son veren bahçe nanesinin bu etkisinden faydalanmak için buhar makinesine ya da kaynar suya birkaç damla bahçe nanesi yağı ekleyip derin derin solumak yeterlidir.