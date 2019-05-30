Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık yaşayan bireyler genellikle evde bu problemlerine çözüm bulmaktadır. Bu şikayetin uzun süre devam etmesi durumunda ise mutlaka uzman bir hekime görünmeleri gerekmektedir. Bu başlık altında bulunan haberimizden ''kabızlığa ne iyi gelir'' sorusuna ayrıntılı bir şekilde yanıt bulabileceksiniz. Bu rahatsızlığa evde çözüm arayan kişiler hemen detayları inceleyebilirler. Peki, kabızlığa ne iyi gelir ve kabızlık nasıl geçer?
KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?
KABIZLIK TEDAVİSİ
Kabızlığın tedavisi için sebebinin tam olarak anlaşılması gerekir. Bazı hastalıkların tedavisi, belirtileri arasında olan kabızlığı da ortadan kaldıracaktır. Bunun yanı sıra kabızlık çeken kişilerin posalı yiyecekler alması, düzenli beslenme, her gün aynı saatte ve düzenli tuvalete gitme, tuvalette belli bir süre bekleme, beden hareketleri, özellikle karın kaslarının çalıştırılması tavsiye edilir.
Bunlarla birlikte dışkıyı yumuşatıcı ve sakinleştirici ilaçlar kullanılır. Bazı durumlarda lavman da yapılabilir. Her yemekte en az 1-2 bardak su içmelidir. Sabah aç karnına ve yatarken bir su bardağı ılık bal şerbeti içilmesi kabızlığa iyi gelir.
KABIZLIK BELİRTİLERİ
Kabızlığın farklı sebepleri olmakla birlikte, büyük bir kısmı şahsın tuvalet alışkanlığı, şahsiyeti, psikolojik durumuyla ilgilidir. Titiz ve her şeyin en iyisini yapmaya büyük gayret gösteren şahıslarda daha sık görülür. Üzüntü, heyecan gibi hallerde ortaya çıkabilir.
Kişinin beslenme alışkanlığı da kabızlık yapabilir. Posasız gıdalarla beslenme buna bir sebep teşkil eder. Ayrıca yetersiz su alınması kabızlığın en mühim sebeplerindendir. Yine hareketsizlik, dışkılama isteğini baskılamada zemin olabilir.
Tiroit bezinin yeterli çalışmadığı, kanın kalsiyum seviyesinin yüksek olduğu hallerde, depresyon gibi bazı psikiyatrik durumlarda, basur hastalığında kabızlık görülebilir. Bunların dışında kabızlığa sebep olan kalın barsak kanseri de sebepler arasında düşünülmelidir. Dışkının kanlı olması, kalın barsak kanserinin lehinedir. Ancak çok zor dışkılama sırasında, basur gibi hastalıklarda da dışkıda kanın görülebileceği unutulmamalıdır. Basurdaki kanama, dışkılamanın sonunda taze kırmızıdır. Kanserdeki kanama, dışkıyla tamamen karışıktır ve sonra gelmez, daha da koyu renktedir.