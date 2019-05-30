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nedir, faydaları nelerdir?

Ülkemizde çoğunlukla Ege bölgesinde makilik alanda kendiliğinden yetişen, mor çiçekli görüntüsü ile lavantayı andıran, lavantanın yakın akrabası olan ve halk dilinde ‘’yalancı lavanta’’, ‘’gargan’’ ve ‘’keşiş otu’’ gibi isimlerle bilinen , insan sağlığı için oldukça olumlu etkileri olan bir bitkidir. Peki karabaş otu nedir, faydaları nelerdir?

Giriş Tarihi: 30.5.2019 12:40
Karabaş otu nedir, faydaları nelerdir?

Doğal bir antikoksidan deposu olan karabaş otunun, kullanım şekli genel olarak öğütülerek ya da kaynatılarak olmaktadır. Yaklaşık 7-8 dakikalık bir kaynatma işleminden sonra sade olarak içilebilmesinin yanı sıra, bal,zencefil,zerdeçal ve limon ile karışımlar yapılarak, antioksidan etkinliği arttırılabilir. Ege bölgesinde ayrıca reçeli de yapılan karabaş otunun, etkileri şunlardır;

Karabaş otu nedir, faydaları nelerdir?

  • Kür olarak tüketildiğinde, damar yollarını açarak dolaşım sisteminin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar, kalp sağlığına doğrudan olumlu etki eder
  • Antioksidan özelliği ile, soğuk algınlığı ve grip gibi bağışıklık sistemini düşüren hastalıklara karşı etkilidir
  • İçeriğindeki etken maddeler ile, nikotin bağımlılığını azaltarak sigarayı bırakmada yardımcı olduğu bilinmektedir
  • Solunum yollarını açarak, akciğer ve bronşit rahatsızlıklarına karşı olumlu etkisi vardır
  • Yaş hali ezilip bir merhem kıvamına getirildiğinde, kompres edildiği yara üzerinde iyileştirici etkisi vardır
  • Küçük çocukların gelişiminde, vücuda giren diğer vitaminlerin daha etkin işlenmesini sağlayarak, büyüme döneminde olumlu etkilerine rastlanmıştır
  • Mide ve bağırsakta biriken gaz sıkışmasına karşı, sindirim sistemini yumuşatarak sindirimin düzelmesine yardımcı olur
  • Günde iki fincan kadar karabaş otu ilave edilmiş çay, sinir ve stresi azaltır.

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Karabaş otu nedir, faydaları nelerdir?
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