Doğal bir antikoksidan deposu olan karabaş otunun, kullanım şekli genel olarak öğütülerek ya da kaynatılarak olmaktadır. Yaklaşık 7-8 dakikalık bir kaynatma işleminden sonra sade olarak içilebilmesinin yanı sıra, bal,zencefil,zerdeçal ve limon ile karışımlar yapılarak, antioksidan etkinliği arttırılabilir. Ege bölgesinde ayrıca reçeli de yapılan karabaş otunun, etkileri şunlardır;
Karabaş otu nedir, faydaları nelerdir?
- Kür olarak tüketildiğinde, damar yollarını açarak dolaşım sisteminin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar, kalp sağlığına doğrudan olumlu etki eder
- Antioksidan özelliği ile, soğuk algınlığı ve grip gibi bağışıklık sistemini düşüren hastalıklara karşı etkilidir
- İçeriğindeki etken maddeler ile, nikotin bağımlılığını azaltarak sigarayı bırakmada yardımcı olduğu bilinmektedir
- Solunum yollarını açarak, akciğer ve bronşit rahatsızlıklarına karşı olumlu etkisi vardır
- Yaş hali ezilip bir merhem kıvamına getirildiğinde, kompres edildiği yara üzerinde iyileştirici etkisi vardır
- Küçük çocukların gelişiminde, vücuda giren diğer vitaminlerin daha etkin işlenmesini sağlayarak, büyüme döneminde olumlu etkilerine rastlanmıştır
- Mide ve bağırsakta biriken gaz sıkışmasına karşı, sindirim sistemini yumuşatarak sindirimin düzelmesine yardımcı olur
- Günde iki fincan kadar karabaş otu ilave edilmiş çay, sinir ve stresi azaltır.