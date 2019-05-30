Mide ağrısına ne iyi gelir? Mide ağrısı nasıl geçer?

Mide ağrısı şikâyeti yaşayan bireyler bu probleme iyi gelecek besinler için doğru yerdeler. Genellikle aşırı yemek yeme nedeniyle oluşan bu rahatsızlık uzun bir süre geçmediği takdir de ya da sık sık tekrarladığı durumlarda akla başka şeyleri de getirmektedir. Mide ağrısına ne iyi gelir ve mide ağrısı nasıl geçer sorularınızın yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, mide ağrısı nasıl geçer ve ne iyi gelir? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm bilgiler!

MİDE AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Mide üşütmesi, gıda zehirlenmesi, aşırı yemek yeme, vücudunuzun alışık olmadığı gıdaları tüketme ve daha pek çok nedenden dolayı yaşanabilen mide ağrıları günlük rutininizi bozacak kadar etkili olabilir. Mide ağrısı çekerken bir şeyler yeme fikri kulağa hoş gelmese de bazı gıdalar midenizi yatıştırmak ve ağrıları hafifletmek için size yardımcı olabilir.

Ağrınız başladığında daha rahat bir konuma geçerek, beslenmenize ara vermeniz gerekir. Böylece ağrının nereden kaynaklandığını anlayabilirsiniz.

Tarçın mide yanmalarını ve kusma hissini alır.

Hindistan cevizi sütlü içeceklere eklendiği zaman mideyi gevşetici ve gazını alıcı bir etki yaratır. Mide bulantılarını önler.

Haşlanmış karnabahar, mideyi asit saldırılarından korur.

Salatalarda ya da mezelerde özellikle elma sirkesi tercih edin.

Ispanağı buharda pişirin ya da haşlayarak tüketin. Taze yapraklarını salata olarak yiyin.

Fasulye, bezelye ve mercimekte bulunan bioflavionid maddesi, midenin koruma faktörünü artırıyor.

Ara öğünlerde birer muz yemek, midedeki yanma hissini ortadan kaldırıyor. Muz, mide enzimleri ve hücrelerinin üretimini de artırıyor.

Meyankökü güçlü bir mide koruyucusu olarak biliniyor. Yapılan araştırmalara göre midedeki aşırı asiti azaltıyor.

Çiğ patates suyu mide yanmasının doğal ilacıdır. Patatesi soyup katı meyve püresinde suyunu sıkın. Su, havuç suyu ya da kereviz suyu ile karıştırıp için.

Meyvelerden elma ve vişne taze olarak veya suyu çıkarılarak tüketilirse ağrıların hafiflemesine sebep olacaktır. Bu şekilde mide fonksiyonlarını düzenleyerek, bağırsaklardaki parazitlere karşı önlem almış olacaksınız.

Düzenli beslenme ve uyku düzeni ağrılarınıza olumlu şekilde yansıyacaktır. Aşırı derecede yemek yiyerek midenizi zor duruma sokmayın.

Soğan ve sarımsak tüketiminden kaçınmanız ağrılardan uzaklaşmanızı sağlayacaktır.

Naneyi ister kuru, isterseniz taze olarak tüketmek faydalı olacaktır.

Süt içmek yerine yoğurt ve kefir tüketin

Ağrılarla birlikte ishal sorunu olanlar bol su içmelidir.

Kendi uygulayacağınız yöntemlerle ağrılarınıza bir çare bulamazsanız, mutlaka bir doktora görünün.

MİDE AĞRISI NASIL GEÇER?

Mide sağlığı için beslenme düzenine önem vermek gerekir. Hızlı yemek yeme, sakız çiğneme, pipetle bir şeyler içme; hava yutma olasılığını artırabildiği için bu davranışlardan kaçınılmalıdır. Gaz yapabilecek gıdaların, diyetten uzaklaştırılması yakınmaların azalmasına yardımcı olabilir.

ŞOK DİYET ZARARLI!

Birçok rahatsızlık gibi sindirim sisteminin en büyük düşmanı fazla kilolar... Fazla kilolu insanların, yanlış beslenmeleri de şişkinliği artırmaktadır. Ayrıca kilo vermek amacıyla yapılan şok diyetlerde, uzun süre aç kalınması ve bir sonraki öğünde fazla miktarda yemek yenmesi mideye zarar vermekte ve sıkıntıları artırmaktadır. Nane çayı, spazm giderici özelliği ile yakınmaları azaltabilir. Zencefil çayı, adaçayı, melissa, papatya, rezene ile yapılan çaylar da gaz sorununu azaltabilir. Probiyotikli besinler ve yoğurt, sindirim sistemindeki iyi ve kötü bakteri dengesini düzeltmeye yardım edebilir. Fakat bu ürünlerin kişilerdeki etkisi değişkendir. Düzenli kullanımda yararlı olabilirse de mucize beklenmemelidir. Tedaviye başlamadan önce şişkinliğin sebepleri araştırılmalı; ne zaman, ne sıklıkta, neden ve ne süreli şişkinlikler yaşandığı kaydedilmelidir. Bu bilgiler doktorla da paylaşılmalı, ardından çözüm üretilmelidir.

VAKİT AYIRIN

Günümüz koşullarında yoğun çalışma sistemi nedeniyle yemeğe vakit ayıramıyoruz. Yemeği çok hızlı bir şekilde aradan çıksın mantığıyla yiyoruz. İnsanların büyük bir kısmı, sabah evden kahvaltı yapmadan çıkıyor; iş yerinde simit ve poğaça gibi bir şeyler atıştırıyor, öğlen yine çok hızlı yemek yiyor, akşam ise bütün günün verdiği yorgunluk ve açlıkla mükellef bir yemek yiyor. Hatta bazı kişiler akşam yemeklerini gece saat 22.00-23.00 gibi yiyebiliyor. Bu durum da, hazımsızlık ve şişkinlik gibi şikayetlerin yaşanmasına neden oluyor. Oysa ki, nispeten zaman ayrılmış bir kahvaltı, 15 dakika ayırarak yapılan bir öğle yemeği ve hafif bir akşam yemeğiyle mide şikayetlerini aza indirgemek mümkün olabilir. Yemek yerken en fazla dikkat edilmesi gereken kural; besinlerin iyice çiğnenmesidir. Ayrıca beslenme düzeninde ara öğünleri de göz ardı etmemek gerekir. Ara öğünler, kişinin metabolizmasını çalıştırarak zayıflamayı hızlandırır. Yatmadan bir-iki saat önce yemeği bırakmak, sağlıklı bir sindirim sisteminin olmazsa olmazlarındandır.

ÇİĞ SEBZE YEMEYİN

Çiğ sebzeler, sindirim sorunu olan kişilerde hazımsızlığı artırabilir. Sebzelerin buharda pişirilerek, besleyici özelliklerini kaybetmeden tüketilmesi önerilmektedir. Ancak burada da bireysel faktörler söz konusudur. Yani kişiden kişiye değişiklik gösterir. Çiğ meyveden rahatsız olan kişilerin de aynı şekilde meyveyi, komposto olarak tüketmeleri önerilmektedir.

DİŞTE ÇÜRÜK OLMASIN

Sindirimin ağızda başladığı unutulmamalıdır. Mide sorunu yaşayan kişinin diş sorunu varsa, önce dişlerini tedavi ettirmesi gerekir. Aksi takdirde diş problemi çözülmeden mide sorunu da çözülemez. Altı ayda bir yapılan dişçi ziyaretleri ve buradan çıkacak sonuç, mide rahatsızlıklarının çözümünde önemlidir.

SICAK ÇAY OLMAZ

Isı, sindirim sistemi rahatsızlıklarında çok önemli bir etkendir. Isı yüzünden vücutta oluşan tahrişlere dikkat etmek gerekir. Bazı kişiler, fokur fokur kaynayan çorbayı direkt tabaklarına alıp içerler. Ama bu durum çok zararlıdır. Şöyle düşünün ki; yemek borunuzdan döktüğünüz çorbayı, elinize döktüğünüzde eliniz ciddi şekilde yanar ve yanık tedavisi gerekir. Cilt, yemek borusuna göre yaralanmalara çok daha dayanıklı olduğu halde durum böyledir. Tabii yer çekimi ve dik duruş gibi nedenler, bu etkenleri azaltabilir. Ama yine de o ısı, özellikle mide asidiyle birleşince tahriş olma eğilimi gösteren kişilerin yemek borusuna zarar verebilir.

SU ŞİFA VERİYOR!

Özellikle hazımsızlık sorunu yaşayan kişilerin, sabah kalkar kalkmaz oda sıcaklığında bir-iki bardak su içmeleri büyük fayda sağlar. Ancak su, ne çok sıcak ne de çok soğuk içilmelidir. Soğuk suyun nasıl olması gerektiğine gelince; buzluktan alıp, içilmediği sürece soğuk su içmekte de herhangi bir sakınca yoktur. Soğuk havalarda toplamda iki, sıcak havalarda ise üç litre su içilmelidir