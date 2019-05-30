Polikistik over sendromu nedir?

Kadın vücudunda yer alan hormonal bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkan PKOS, beyinde hipofiz bezinden salgılanan ve yumurtalıkların normal çalışmasını düzenleyen gonadotropin adı verilen hormonların sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelleyen ve yapısını bozan bir hastalıktır. Genellikle erkeklik hormonları arasında yer alan Androjen hormonun fazla olması sebebiyle ortaya çıkan PKOS, sancılı ve düzensiz adet döneminden doğurganlığa karşı etkisine dek geniş bir etkiye sahiptir. Belirtileri arasında aşağıdaki semptomlar görülmektedir ;

-Adet gecikmesi, adet düzensizlikleri

-Yüzde ve vücutta istenmeyen tüylerde artış (hirşutizm)

-Sivilcelenme (akne)

-Ciltte yağlanma (sebore)

-Saç dökülmesi (alopesi)

-Kolay kilo alma, kilo vermede güçlük

-Çocuk sahibi olamama (infertilite)

PKOS'un tanı konunmasında, kan değerlerindeki yüksek erkek hormonel değerler, yumurtlamanın azalması veya hiç olmaması ve ultrasonografide yumurtalıklarda polikistik over görüntüsü gibi yöntemler kullanılır. PKOS'un tedavi edilmediği durumlarda;

-Kozmetik görüntü sebebiyle yaşam kalitesinin düşmesi ( depresyon, özgüvensizlik gibi etkenlerden dolayı)

- Hastalığın aşamasına göre doğurganlığın tedavi edilmeden mümkün olmaması

- Fazla yağlanma,akne ve kıllanma sorunu

Tedavi yöntemleri arasında iğne veya ilaç tedavisine başvurulmaktadır. Hafife alınmaması gereken bir hastalık olan PKOS, erken müdahele gerektiren ve kesinlikle bir uzman kontrolü gereken bir kadın hastalığıdır.