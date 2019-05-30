Tarhun otunun faydaları nelerdir nerede yetişir?

Papatyagiller familyasından olan Tarhun otu, binlerce yıldır insanlar tarafından farklı amaçlar ile kullanılmaktadır. Ağızda bıraktığı kendine has aroması ile, pek çok yiyecek türünde tamamlayıcı lezzet rolünde olmasının yanı sıra, insan sağlığına yönelik de pek çok etkisi vardır. İçeriğinde A, E, B6 vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum,fosfor, manganez ve kalsiyum gibi minerallere de sahiptir. Tarhun otunun insan sağlığına olan faydaları ise şu şekilde sıralanmaktadır ;

Tarhun otunun en önemli faydaları arasında, sindirim sistemini rahatlatması gelmektedir. Mide ve bağırsakta biriken gaz sıkışmasının yanı sıra, kabızlık sorununa da önemli bir çaredir

Moğollar tarafından uzun süre savaşlarda kullanılan tarhun otunun, vücudu sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Uyku ve ağrı sorunu çeken kişilere uzmanlar tarafından önerilmektedir

Sinir sistemine doğrudan etkisi bulunan tarhun otu, stresi ve gerginliği azalttığı biliniyor

İçeriğinde bulunan A, E, ve B6 vitaminleri, başta göz sağlığı olmak üzere beyin sağlığı açısından da oldukça faydalı konumda bulunuyor

İçeriğinde bulunan kalsiyum ve fosfor mineralleri, diş ve kemik sağlığına karşı koruma sağlarken, gelişme çağında olan çocukların gelişimlerini destekliyor

Demir, magnezyum ve manganez açısından zengin bir mineral kaynağı olması ile, tarhun otu kansızlığın önlenmesinde ve kan dolaşımının temizlenerek kalp sağlığının korunmasında önemli bir etken oluyor