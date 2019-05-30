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Tarhun otunun faydaları nelerdir nerede yetişir?

Ülkemizde Ejder otu olarak da bilinen , güneşli ve zenign humus topraklarında daha çok yetiştirilmesine karşın, günümüzde Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya ve Asya’ya dek pek çok bölgede yetişme şansı bulmaktadır. Tüketim biçimi olarak tavuk veya et yemeklerine, yumurtalı yemeklere ve salatalara eklenebilen tarhun otun Azerbaycan ve Ermenistan gibi Kafkasya ülkelerinde gazlı içeçeklere dek eklendiği bilinmektedir. İnsan sağlığına oldukça faydalı olan Tarhun otunun, moğol seferleri ve baharat yolu aracılığı ile Dünya’ya yayıldığı düşünülmektedir. Peki Tarhun otunun faydaları nelerdir nerede yetişir?

Giriş Tarihi: 30.5.2019 13:03
Tarhun otunun faydaları nelerdir nerede yetişir?

Papatyagiller familyasından olan Tarhun otu, binlerce yıldır insanlar tarafından farklı amaçlar ile kullanılmaktadır. Ağızda bıraktığı kendine has aroması ile, pek çok yiyecek türünde tamamlayıcı lezzet rolünde olmasının yanı sıra, insan sağlığına yönelik de pek çok etkisi vardır. İçeriğinde A, E, B6 vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum,fosfor, manganez ve kalsiyum gibi minerallere de sahiptir. Tarhun otunun insan sağlığına olan faydaları ise şu şekilde sıralanmaktadır ;

  • Tarhun otunun en önemli faydaları arasında, sindirim sistemini rahatlatması gelmektedir. Mide ve bağırsakta biriken gaz sıkışmasının yanı sıra, kabızlık sorununa da önemli bir çaredir
  • Moğollar tarafından uzun süre savaşlarda kullanılan tarhun otunun, vücudu sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Uyku ve ağrı sorunu çeken kişilere uzmanlar tarafından önerilmektedir
  • Sinir sistemine doğrudan etkisi bulunan tarhun otu, stresi ve gerginliği azalttığı biliniyor
  • İçeriğinde bulunan A, E, ve B6 vitaminleri, başta göz sağlığı olmak üzere beyin sağlığı açısından da oldukça faydalı konumda bulunuyor
  • İçeriğinde bulunan kalsiyum ve fosfor mineralleri, diş ve kemik sağlığına karşı koruma sağlarken, gelişme çağında olan çocukların gelişimlerini destekliyor
  • Demir, magnezyum ve manganez açısından zengin bir mineral kaynağı olması ile, tarhun otu kansızlığın önlenmesinde ve kan dolaşımının temizlenerek kalp sağlığının korunmasında önemli bir etken oluyor

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Tarhun otunun faydaları nelerdir nerede yetişir?
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