Bakteriyel bir enfeksiyon hastalığı olan tüberküloz, vücut direncinin düşük olduğu erken ve geç yaş kişilerde sıklıkla görülebilir. Kuluçka süresinin uzun ve değişken olması sebebiyle, etkisini göstermesi aylar sürebilir.Genellikle yoğun ve uzun öksürüğün yanı sıra, yoğun balgam birkimi, yüksek ateş, uykuda sayıklama, halsizlik gibi belirtileri de vardır. Vücut direncini düşürmesi sebebiyle diğer gribal enfeksiyonlar ile sık sık karıştırılmasına karşın, etkileri şiddetlenerek artar ve ölüme değin sebep olabilmektedir. Sağlıksız beslenme, stres, alkol ve sigara kullanımı, uykusuzluk gibi etkenler vücut direncini düşürmesi ile tüberküloze yakalanmada yardımcı olmaktadır. Sadece hava yolu ile bulaşmasının yanı sıra, oldukça bulaşıcı olma ve sinsi olması sebebiyle dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavi yöntemi çoğunlukla iğne ve ilaç ile birlikte antibiyotik tedavisi en yaygın kullanım yöntemidir. Tüberkülöze yakalanmış kişinin, karantina altına alınması, özellikle çocuk ve geç yaştaki kişilerle aynı havayı solumasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunun ile birlikte, günümüz modern tıpında, %100'e yakın bir başarı oranı bulunan tüberkülöz tedavisinde, en önemli etken erken teşhis ve erken müdahaledir. Bununla birlikte, yaygın olarak görülen belirtileri de şunlardır;

Tüberküloz nedir? Tüberküloz belirtileri nelerdir?

-Öksürük, balgam, hemoptizi:

-Göğüs ağrısı, sırt ağrısı, yan ağrısı

-Nefes darlığı

-Ses kısıklığı

-Yüksek ateş, uykuda sayıklama

- Öksürükte kan görülmesi