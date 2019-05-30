Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Tüberküloz nedir? Tüberküloz belirtileri nelerdir?

nedir? Tüberküloz belirtileri nelerdir?

Halk arasında ‘’verem’’ olarak bilinen , tedavi edilmediği takdirde ölüme yol açabilen genellikle akciğer ve solunum yollarında görülmesine karşın, herhangi bir iç organda görüldüğüne de rastlanılan tehlikeli bir hastalıktır. Bununla beraber, tarih boyunca oldukça bulaşıcı olması sebebiyle korku saçan tüberküloz, modern tıp ile birlikte kolayca tedavi edilebilmektedir. Peki Tüberküloz Nedir? Tüberküloz belirtileri nelerdir?

Giriş Tarihi: 30.5.2019 13:09
Tüberküloz nedir? Tüberküloz belirtileri nelerdir?

Bakteriyel bir enfeksiyon hastalığı olan tüberküloz, vücut direncinin düşük olduğu erken ve geç yaş kişilerde sıklıkla görülebilir. Kuluçka süresinin uzun ve değişken olması sebebiyle, etkisini göstermesi aylar sürebilir.Genellikle yoğun ve uzun öksürüğün yanı sıra, yoğun balgam birkimi, yüksek ateş, uykuda sayıklama, halsizlik gibi belirtileri de vardır. Vücut direncini düşürmesi sebebiyle diğer gribal enfeksiyonlar ile sık sık karıştırılmasına karşın, etkileri şiddetlenerek artar ve ölüme değin sebep olabilmektedir. Sağlıksız beslenme, stres, alkol ve sigara kullanımı, uykusuzluk gibi etkenler vücut direncini düşürmesi ile tüberküloze yakalanmada yardımcı olmaktadır. Sadece hava yolu ile bulaşmasının yanı sıra, oldukça bulaşıcı olma ve sinsi olması sebebiyle dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavi yöntemi çoğunlukla iğne ve ilaç ile birlikte antibiyotik tedavisi en yaygın kullanım yöntemidir. Tüberkülöze yakalanmış kişinin, karantina altına alınması, özellikle çocuk ve geç yaştaki kişilerle aynı havayı solumasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunun ile birlikte, günümüz modern tıpında, %100'e yakın bir başarı oranı bulunan tüberkülöz tedavisinde, en önemli etken erken teşhis ve erken müdahaledir. Bununla birlikte, yaygın olarak görülen belirtileri de şunlardır;

Tüberküloz nedir? Tüberküloz belirtileri nelerdir?

-Öksürük, balgam, hemoptizi:

-Göğüs ağrısı, sırt ağrısı, yan ağrısı

-Nefes darlığı

-Ses kısıklığı

-Yüksek ateş, uykuda sayıklama

- Öksürükte kan görülmesi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüberküloz nedir? Tüberküloz belirtileri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN