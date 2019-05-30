Yaz aylarının kabusu güneş yanığı nasıl geçer? Güneş yanığına ne iyi gelir?

Güneş kremi sürmeden veya kıyafetler ile uygun şekilde korunmadan çok fazla güneşe maruz kalırsanız cildiniz yanabilir. Tahriş olmuş cildinizin iyileşmesine ve yatıştırmasına yardımcı olmak için, onu fark ettiğiniz anda güneş yanığı tedavisine başlamak önemlidir. Yapmanız gereken ilk şey güneşten kurtulmak - ve tercihen iç mekanlarda kalmak.

GÜNEŞ YANIĞI EN KOLAY NASIL GEÇER?

Güneşten uzaklaştıktan sonra, aşağıda derlediğimiz bilgiler güneş yanıklarını gidermenize yardımcı olabilir:

Ağrıyı hafifletmek için sık sık soğuk banyo veya duş alın. Küvet veya duştan çıkar çıkmaz, yavaşça kurulayın fakat cildinize biraz su koyun. Ardından, cildinizdeki suyu hapsetmek için bir nemlendirici uygulayın. Bu kuruluğu kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Güneşten yanmış cildi yatıştırmaya yardımcı olmak için aloe vera veya soya içeren bir nemlendirici kullanın. Belirli bir alan özellikle rahatsızlık duyuyorsa, reçetesiz satın alabileceğiniz bir hidrokortizon kremi uygulayabilirsiniz.

Herhangi bir şişme, kızarıklık ve rahatsızlığı azaltmak için aspirin alabilirsiniz.

Fazla su tüketin. Güneş yanığı, cildin yüzeyine ve vücudun geri kalan kısmından sıvı çeker. Güneş yanığınız varken ekstra su içmek su kaybını önler.

Cildinizde kabarcıklar çıkarsa, kabarcıkların inerek iyileşmesine izin verin. Kabarcıklı cilt, ikinci derece güneş yanığınız olduğu anlamına gelir. Cildinizin iyileşmesine ve enfeksiyondan korunmasına yardımcı olmak için kabarcıklar oluştuğunda onları patlatmamalısınız.

GÜNEŞ YANIKLARI İÇİN PRATİK ÇÖZÜMLER

Ilık su ile duş almak güneş yanıklarına iyi gelir.

Karbonat ve lavanta esansiyel yağları, ısıyı düşürücü etkiye sahiptir ve iltihabı yatıştır.

Aloevera jelini ince bir tabaka halinde yanık bölgelerini sürebilirsiniz.

Güneş yanıklarının su toplaması halinde enfeksiyon kapmasını önlemek için ekinezya çayı kullanabilirsiniz.

Soğuk siyah çay, güneş yanığı oluşan bölgelere sürülebilir.

Dilimlenmiş soğuk salatalık güneş yanığı oluşan bölgelere gezdirilirse iyi gelecektir. Bir poşete buz doldurup yanık oluşan bölgelerde gezdirebilirsiniz.