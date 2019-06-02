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nasıl geçer? Sivrisinek ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte herkesin en çok korktuğu ve rahatsız olduğu durumlardan biri sivrisinekler. Sivrisinekler herkesin korkulu rüyası olarak kabul ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hemen hemen herkeste oluşan alerjiden sonra şimdi de sivrisinek kabusu geri döndü. Sivrisinek ısırığından muzdarip olanlar, ısırığın oluşturduğu kaşıntıyı geçirmeye çalışanlar için bütün günleri rahatsızlık içinde geçiyor. Vatandaşlar da bu durumdan kurtulmak için çeşitli araştırmalar yapmaya başladı. nasıl geçer? Sivrisinek saldırısından nasıl kurtulunur? Sivrisinek ısırığı nasıl tedavi edilir? gibi soruların yanıtlarını arayan vatandaşlar için tüm detaylar haberimizde..

Giriş Tarihi: 2.6.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 10:41
Sivrisinek ısırığı nasıl geçer? Sivrisinek ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte herkesin korkulu rüyası olarak kabul gördüğü bir gerçek de geri döndü. O da sivrisinek! Hemen hemen herkesi aşırı derecede rahatsız eden sivrisinekler özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen vatandaşlar ise her türlü buldukları çareyi deniyorlar. Ne yapılırsa yapılsın bazı insanları sivrisinek ısırırken bazılarının yanından bile geçmiyor. Sebebi tam olarak bilinmese bile geçici olarak rahatlamayı sağlayan çözümler ise haberimizde…

SİVRİSİNEK ISIRIĞI NASIL GEÇER?

Sivrisinek ısırığı için özellikle poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini sağlar, aynı zamanda kaşıntının geçmesi için de iyi bir çözümdür. Her ne kadar ölümcül olmasa da sivrisinek ısırığı bölgenin sürekli kaşınmasına sebep olur. Kaşınan bölgenin tahriş olması da yarayı beraberinde getirir. Bu yaralanmayı tedavi edebilmek için yapılması gerekenler..

SİVRİSİNEK ISIRIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin en etkili ve kolay yöntemlerinden biri 10 dakikalık soğuk kompres uygulamaktır.

Sivrisinek ısırığına bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.

Antibakteriyel etkiye sahip olan balı sırığın üzerine bir miktar sürdüğünüzde kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.

Soğutulmuş poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini ve kaşıntının geçmesini sağlar.

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Sivrisinek ısırığı nasıl geçer? Sivrisinek ısırığı tedavisi nasıl yapılır?
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