Sivrisinek ısırığı nasıl geçer? Sivrisinek ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte herkesin korkulu rüyası olarak kabul gördüğü bir gerçek de geri döndü. O da sivrisinek! Hemen hemen herkesi aşırı derecede rahatsız eden sivrisinekler özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen vatandaşlar ise her türlü buldukları çareyi deniyorlar. Ne yapılırsa yapılsın bazı insanları sivrisinek ısırırken bazılarının yanından bile geçmiyor. Sebebi tam olarak bilinmese bile geçici olarak rahatlamayı sağlayan çözümler ise haberimizde…

SİVRİSİNEK ISIRIĞI NASIL GEÇER?

Sivrisinek ısırığı için özellikle poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini sağlar, aynı zamanda kaşıntının geçmesi için de iyi bir çözümdür. Her ne kadar ölümcül olmasa da sivrisinek ısırığı bölgenin sürekli kaşınmasına sebep olur. Kaşınan bölgenin tahriş olması da yarayı beraberinde getirir. Bu yaralanmayı tedavi edebilmek için yapılması gerekenler..

SİVRİSİNEK ISIRIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin en etkili ve kolay yöntemlerinden biri 10 dakikalık soğuk kompres uygulamaktır.

Sivrisinek ısırığına bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.

Antibakteriyel etkiye sahip olan balı sırığın üzerine bir miktar sürdüğünüzde kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.

Soğutulmuş poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini ve kaşıntının geçmesini sağlar.