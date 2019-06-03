Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı neden olur ve nasıl geçer?

Günümüzde en çok karşılaşılan rahatsızlıklar arasında yer alan bu soruna karşı sık sık evde çözümler araştırılmaktadır. Özellikle hastaneye gitmek istemeyen kişiler doğal çözümler ile mide bulantısını geçirmek için çaba gösterirler. Bu rahatsızlığı yaşayanlar 'mide bulantısına ne iyi gelir' sorusunun yanıtını bu başlık altından öğrenebilirler. Mide bulantısına karşı yapmanız gereken önerileri uygulasanızda eğer geçmiyorsa unutulmamalıdır ki mutlaka uzman bir hekime gitmeniz gerekmektedir. Peki mide bulantısına ne iyi gelir ve nasıl geçer?

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısının pek çok farklı nedeni olabilir ancak bu nedenler arasında en sık görülenleri; migren, araç tutması, aşırı alkol kullanımı, stres, kaygı, vertigo ve gıda zehirlenmeleridir.Gebelik döneminde de yaşanan sabah bulantıları oldukça yaygındır. Bazı yiyecekler mide bulantısını şiddetlendirirken bazıları hafiflemesine yardımcı olabilir. Kişi düzenli olarak mide bulantısı yaşıyor ve nedenini tam olarak tespit edememişse mutlaka alta yatan bir sebebin varlığını araştırmak için doktora başvurarak gerekli tetkikleri yaptırmalıdır.

Odanızın penceresini açık tutuk ya da temiz havada yürüyüşe çıkın.



Bulantının arttığı anlarda 1-2 nane yaprağı çiğnemek veya nane çayı içmek iyi gelebilir.



Elma, lifli yapısıyla mide bulantısına yol açan toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır.



Sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendiren bir diğer faktördür. Özellikle mide bulantısı yaşadığınız günlerde içtiğiniz su miktarına özen gösterin.



Badem ve fındık gibi kuruyemişler mide bulantısına ne iyi gelir



Boş mide bulantının artmasına neden olabilir. Bunun için hafif, midenizi tutacak, çok güçlü kokusu ve tadı olmayan yiyecekler tüketebilirsiniz.



Bazı kadınlar gebelikte yaşanan bulantılar için limon kullanmaktadır. Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur.



Zencefil araç tutması, hamilelikte yaşanan sabah bulantıları gibi farklı nedenlerle görülen mide bulantılarına iyi gelir.



Lavanta, nane, limon veya zencefil koklayın.



Sürekli mide bulantısı ise başka bir sağlık sorununun belirtisi olarak görülebileceği için doktor kontrolü gerekebilir.

MİDE BULANTISININ NEDENLERİ

Stres

Gıda zehirlenmesi

Hamilelik

Araç tutması

Migren

Baş dönmesi

Asitli içecekler

Ülser

Gribal enfeksiyon

Laktoz intoleransı, çölyak hastalığı

Tansiyon ve şeker düşüklüğü

Beyin tümörü

İlaç kullanımı

Alkol kullanımı

Ani başlayan gastritler

Mide hastalıkları

Akut gastrit