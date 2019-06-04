Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Demir eksikliği belirtileri nelerdir? İşte demir eksikliğini yok eden besinler...

eksikliği belirtileri nelerdir? İşte demir eksikliğini yok eden besinler...

Besinlerin vücudumuza sağladığı faydalar saymakla bitmiyor. Vücudumuz besinlerin sağladığı vitamini yeterli miktarda almayınca güçsüz düşebiliyor. Özellikle de besinlerde bulunan demiri düzenli ve yeterli miktarda almayınca eksikliği ortaya çıkabiliyor. ise çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Peki demir eksikliğini önlemek için neler yapmalıyız? nelerdir? Demir eksikliğini gidermek için hangi besinleri tüketmemiz gerekir. İşte demir eksikliğine dair her şey...

Giriş Tarihi: 4.6.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 10:38
Demir eksikliği belirtileri nelerdir? İşte demir eksikliğini yok eden besinler...

eksikliğinin nedenleri arasında genellikle zayıf diyet veya kısıtlayıcı diyetler, enflamatuar barsak hastalığı, gebelik sırasında artan gereksinimler ve ağır dönemlerde kan kaybı veya iç kanama sayılabiliyor. olduğu durumlarda, yorgunluk hissi gözlemleniyor ve kişilerin günlük yaşam kalitesi düşebiliyor. İşte, demir eksiliği ile ilgili merak edilenler...

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDİR?

Demir eksikliği, vücudun yeterli miktarda demir içermediği durumlarda ortaya çıkar. Vücudunuz yeterli miktarda hemoglobine sahip değilse, dokularınız ve kaslarınız yeterli oksijen almaz ve etkili bir şekilde çalışamaz. Bu anemi denen bir duruma yol açar. Demir eksikliği, küçük çocuklarda düşük bilişsel test skorları, zayıflamış okul başarısı, kısalmış dikkat aralığı, gerilemiş kas fonksiyonu ve fiziksel aktiviteye neden olabilirken, daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde zayıflamış zihinsel becerilerle ilişkilidir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demir eksikliği belirtileri nelerdir? İşte demir eksikliğini yok eden besinler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN