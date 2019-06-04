Demir eksikliği belirtileri nelerdir? İşte demir eksikliğini yok eden besinler...

Demir eksikliğinin nedenleri arasında genellikle zayıf diyet veya kısıtlayıcı diyetler, enflamatuar barsak hastalığı, gebelik sırasında artan gereksinimler ve ağır dönemlerde kan kaybı veya iç kanama sayılabiliyor. Demir eksikliği olduğu durumlarda, yorgunluk hissi gözlemleniyor ve kişilerin günlük yaşam kalitesi düşebiliyor. İşte, demir eksiliği ile ilgili merak edilenler...

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDİR?

Demir eksikliği, vücudun yeterli miktarda demir içermediği durumlarda ortaya çıkar. Vücudunuz yeterli miktarda hemoglobine sahip değilse, dokularınız ve kaslarınız yeterli oksijen almaz ve etkili bir şekilde çalışamaz. Bu anemi denen bir duruma yol açar. Demir eksikliği, küçük çocuklarda düşük bilişsel test skorları, zayıflamış okul başarısı, kısalmış dikkat aralığı, gerilemiş kas fonksiyonu ve fiziksel aktiviteye neden olabilirken, daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde zayıflamış zihinsel becerilerle ilişkilidir.