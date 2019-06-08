Akdeniz diyeti şeker hastalarına zihinsel fayda sağlıyor

Sebze, meyve, bakliyat, tam tahıllar, balık ve sağlıklı yağlardan oluşan Akdeniz diyetinin, kalp-damar, beyin sağlığına iyi geldiği ve şeker hastalığına yakalanma olasılığını azalttığı biliniyordu. ABD'deki Harvard Üniversitesi Kamu Sağlığı Okulu'nun son araştırması da Akdeniz diyetinin faydalı olduğu yeni bir alan daha keşfetmiş oldu. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Josiemer Mattei, Akdeniz diyetinde tüketilen besinlerin zihinsel becerilerin korunmasına yardımcı olduğunu bunu da beyindeki iltihaplanma ve oksitlenmeyi azaltarak başardığını söyledi. Şeker hastası olsun ya da olmasın herkes bu diyetten yararlansa da, şeker hastaları için diyette tam tahıl ve bakliyatın bol tüketilmesinin, kan şekerini kontrol altında tuttuğuna ve zihinsel işlevleri geliştirdiğine dikkat çekildi.



ARAŞTIRMA İKİ YIL SÜRDÜ

Boston'da yürütülen iki yıllık araştırmaya 913 kişi katıldı. Katılımcılara yemek alışkanlıkları, bilişsel işlev, hafıza ve yönetici işlevleriyle ilgili bir dizi test uygulandı; tip 2 diyabet testi yapıldı. Yeme alışkanlıkları değerlendirilirken, katılımcıların Akdeniz diyetindeki besinleri ne kadar tükettiklerine bakıldı. Amerikan Kalp Vakfı'nın önerdiği DASH diyeti dahil kalp dostu iki diyette yer alan besinlerin tüketimi de kayıt altına alınarak karşılaştırma imkanı oluşturuldu. Şeker hastası olmayan katılımcılarda Akdeniz diyeti sadece hafızayı geliştirdi ancak başka zihinsel becerilere katkı sağlamadı. Şeker hastası olmayanlarda diğer iki kalp dostu diyet de aynı ölçüde başarılı oldu. Ancak konu şeker hastası olanlara geldiğinde, Akdeniz diyetinin bu katılımcıların beyin sağlığını birçok alanda geliştirdiği saptandı. Bu kişilerin bilişsel işlevleri, kelime tanıma kapasiteleri ve bilişsel bozulmaları gösteren saat çizme testindeki başarıları, Akdeniz diyeti uygulamayanlara göre çok daha yüksek oldu. Ancak diyetin faydaları, kan şekeri kontrol altında olan ya da çalışma süresince düzelme gösteren hastalarla sınırlı kaldı. Kan şekeri zaten kötü olan ya da çalışma süresince durumu kötüleşen şeker hastalarında gözle görülür bir ilerleme sağlanamadı. Araştırmanın sadece Porto Rikolular üzerinde gerçekleştirilmesi ise, bulguların her ırk ve etnik gruba uyarlanacağı anlamına gelmiyor. Bir başka sorunsa araştırmanın, katılımcıların beslenmeleri konusunda dürüst olacakları ve her şeyi kaydedecekleri fikrine dayanması.

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