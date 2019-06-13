Karaciğer yağlanmasını önleyen reçete gibi öneri! İşte karaciğer yağlanmasını önleyen besinler...

Karaciğer çalışkanlığı ve üzerine düşen görevler bakımından en önemli organlarımızdan biridir.Alkol, sigara ve özellikle sağlıksız beslenme sonucu zarar gören ciğerlerimiz çeşitli hastalıkları da beraberinde getirir. Özellikle günümüzde sağlıksız beslenmenin, fastfoodun yaygın olması nedeniyle karaciğer yağlanması şikayeti ile doktorlara başvuran hasta sayısı çok fazladır. Peki karaciğer yağlanması nasıl önlenir? Karaciğer sağlığı için neler yapmalıyız? Karaciğer yağlanmasını önleyenbesinler nelerdir? Karaciğere faydalı besinler hangileri? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Bozkaya, karaciğer yağlanması nedenleri ve alınacak önlemler hakkında önemli bilgiler verdi. İşte karaciğer yağlanması olanlara yönelik reçete gibi öneriler...
Giriş Tarihi: 13.6.2019 11:45Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 12:05
Görülme sıklığı her geçen gün artan karaciğer yağlanması, hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Alkol alışkanlığının yanı sıra obezite, insülin direnci ve beslenme alışkanlıkları da karaciğer yağlanmasına neden olan risklerin başında geliyor.