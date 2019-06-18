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sakın atmayın! sona bütün vücudu yeniliyor

Güney Meksika ve Orta Amerika’nın yerlisi olan , sağlık yararları bol olan tatlı ve sulu bir tropikal meyvedir. Papaya meyvesinin de çekirdeklerinin de sağlığımıza çeşitli bulunmaktadır. Bitki Araştırmacısı Dr. Muammer Yıldız bu faydaları tek tek açıkladı. İşte papaya meyvesinin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 18.6.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 09:23
Çekirdeklerini sakın atmayın! Baştan sona bütün vücudu yeniliyor

İLTİHABI AZALTIR

, vücutta iltihaplanma seviyesini düşürme yeteneğine sahiptir. Araştırmalar düzenli olarak papaya yemenin iltihaplı durumlarla savaşmaya yardımcı olabileceğini gösterir.

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Çekirdeklerini sakın atmayın! Baştan sona bütün vücudu yeniliyor
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