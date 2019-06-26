2 km açılıp bitkin düşen 5 çocuk böyle kurtarıldı

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İstanbul Kadıköy'e bağlı Caddebostan'da yüzerek eğlenirken deniz yatağıyla 2 kilometre açılan 5 çocuk, devriye gezen Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri tarafından kıyıya çekildi. Denizde arama ve kurtarma örgütü DAK-SAR'ın 23 Haziran'da devriye turu atan 4 kişilik ekibi saat 16.00 sıralarından kıyıdan 2 kilometre kadar uzaklaşan ve geriye dönemeyen çocuklarla karşılaştı.Bottaki gönüllüler kıyıdan çok fazla uzaklaştıkları için yorgun düşen ve paniğe kapılan çocukları kurtardı. 301 numaralı bot ile Caddebostan açıklarında kıyı devriyesi atan Murat Kaya, Sinan Apak, Süleyman Mutlu ve Mustafa Tuncay'dan oluşan DAKSAR ekibi, yardım isteyen çocuklara hemen halat ve can simidi attı. Şişme yatak üzerinde ve çevresinde bulunan çocuklar güvenlikleri sağlandıktan sonra kıyıya kadar çekildi. Plajın cankurtaranları jet-ski ile bota yaklaştı ve çocukları alarak kıyaya çıkardı.Denizciler Dayanışma Derneği (DDD) arama kurtarma birimi DAK-SAR, 2001'de faaliyete başladı. 24 saat kesintisiz görev yapıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan aldığı yetki ile kendine tanınan sahada denizde arama kurtarma yapıyor. Hedef kitlesi denizi amatör ve sportif kullananlar ile balıkçı ve benzeri tekneler. Merkezi, Kalamış Marina bitişiğindeki istasyon. DAKSAR'ın tüm personeli gönüllü. Gönüllüler özel ve güçlü bir eğitim sonrası 12 saatlik vardiyalarda görev yapıyor. 9 teknesi var. 19 yılda 3 bin civarında olaya gitti. 571 vatandaşın canını kurtardı. Bin civarında gönüllüye eğitim verdi. Bu gönüllülerin en az 200'ü halen aktif olarak nöbetlere geliyor.Ne kadar iyi yüzme bilirsek bilelim denize girdiğimizde şunlara dikkat etmemiz gerekiyor:İyi yüzücü olsanız da açığa doğru değil kıyıya paralel yüzün. En fazla 20-30 metre açılın.Her 15-20 kulaçta bir kafanızı sudan çıkarın. Yönünüzü tayin edin.Tek başına yüzüyorsanız kıyıdaki arkadaşlarınıza rotanızı ve kaç dakika yüzeceğinizi söyleyin.Denizde kendinizi fazla yormamaya çalışın. Acele kulaç atmayın. Dolu mide ile yüzmeyin.Kramp girerse yavaşlayın ve derin nefes alın. Şiddetliyse sırt üstü yatın. Derin nefes alın.Özellikle boyu geçen yerlerde fiziksel şakalar yapmayın.