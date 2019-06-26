Hava kirliliği göğüs kanserine yol açıyor

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ABD'de yapılan bir çalışma hava kirliliğinin sadece akciğerlere zarar vermediğini, kadınlarda göğüs kanseri riskini de artırdığını gösterdi. Araştırmaya göre, akciğerleri olumsuz etkileyen ve astımı azdıran hava kirliliği insanın hayatından iki yıla kadar götürebiliyor. Bununla da kalmıyor, havanın içindeki hormon dengesini bozan kimyasallar göğüs kanseri riskini artırıyor. Yapılan araştırma, büyük kentlerde yoğun hava kirliliğine maruz kalan kadınların bu tür kanseri geliştirme olasılığı maruz kalmayanlarla karşılaştırıldığında altı kat daha fazla olduğunu gösteriyor.