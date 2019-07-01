Her gün 7 zeytin 1 incir yemenin etkisi inanılmaz! Peki neden 7 zeytin 1 incir?
Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden olan şifacı bir besin olan incirin faydaları saymakla bitmiyor. Süper besin inciri bir de Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinler arasında olan zeytin ile birlikte tükettiğinizde ise etkilerine inanamayacaksınız. Faydaları oldukça fazla olan bu ikili Japon ilim adamlarının bile dikkatini çekmiş. Zeytin ve incirin yaşlanmayı geciktirdiği ve vücudun hücrelerini yenilediğini keşfeden uzmanlar, her gün düzenli bir şekilde 7 zeytin ve 1 incir tüketildiğinde bu ikilinin sağlığımıza birçok faydası olduğunun altını çizmişler. İşte Her gün 7 zeytin 1 incir yemenin mucizevi faydaları...
Giriş Tarihi: 1.7.2019 10:11Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 10:20
İŞTE HER GÜN 7 ZEYTİN 1 İNCİR YEMENİN FAYDALARI
- İki besinde çok güçlü antioksidan olduğundan vücudun gün boyu temizlenmesini destekler. Böylece vücudun genç hücrelerinin sayısını artırarak yaşlanmayı geciktirir.