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Maydanozun kendi ayrı sapı ayrı ! Mucize sapının şaşırtıyor!

her mevsim bolca tükettiğimiz arasında başı çekiyor. Maydanozu özellikle salatalarımıza, çorbalarımıza, et yemeklerine ekleyerek tüketiriz. Çiğ tüketilen maydanozun faydası ise kat kat artıyor. Maydanozu kullanmadan önce ayıklayıp sapını atıyorsanız bu haberden sonra asla atmayacaksınız. Maydanoz sapı en az yaprakları kadar bir besindir. Peki nelerdir? nelerdir? Maydanoz suyu hangi hastalıklara iyi gelir? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, maydanozun çok düşük kalorili bir olduğunu ifade ederek, " maydanoz tüketin" dedi.İşte süper besin maydanoz hakkında bilmeniz gereken her şey...

Giriş Tarihi: 2.7.2019 13:52 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 13:54
Maydanozun kendi ayrı sapı ayrı faydalı! Mucize besin maydanoz sapının faydaları şaşırtıyor!

Maydanozun yağsız oluşu ve çok düşük sodyum içermesi ile kalp dostu, kolesterol ve kan basıncının kontrol altında olduğu diyetlerde kullanımının uygun olduğunu belirten Yıldırım, şu bilgileri verdi:

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Maydanozun kendi ayrı sapı ayrı faydalı! Mucize besin maydanoz sapının faydaları şaşırtıyor!
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