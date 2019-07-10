Karaciğeri yenileyen enginar kürü nasıl yapılır? İşte mucizevi enginar kürü tarifi

Enginar içerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuz için tam bir sağlık deposudur. Çok sevilen bir sebze olmasa da enginarın karaciğer sağlığından böbrek sağlığına kadar birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle de karaciğeri temizleme özelliğiyle bilinen enginar kürünün nasıl yapıldığı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki enginar kürü nasıl yapılır? Enginar kürü için hangi malzemeler gerekir? İşte karaciğeri temizleyen mucizevi enginar kürü tarifi...
Giriş Tarihi: 10.7.2019 11:31Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 12:22
KARACİĞER SAĞLIĞI
Evinizde taze enginar kullanarak hazırlayacağınız kür sayesinde karaciğer sağlığı başta olmak üzere birçok sağlık probleminin de üstesinden gelebilirsiniz. Kürü hazırlamak için;