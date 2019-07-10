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Karaciğeri yenileyen kürü nasıl yapılır? İşte mucizevi kürü tarifi

içerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuz için tam bir sağlık deposudur. Çok sevilen bir sebze olmasa da enginarın karaciğer sağlığından sağlığına kadar birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle de karaciğeri temizleme özelliğiyle bilinen kürünün nasıl yapıldığı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki nasıl yapılır? Enginar kürü için hangi malzemeler gerekir? İşte karaciğeri temizleyen mucizevi enginar kürü tarifi...

Giriş Tarihi: 10.7.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 12:22
Karaciğeri yenileyen enginar kürü nasıl yapılır? İşte mucizevi enginar kürü tarifi

KARACİĞER SAĞLIĞI

Evinizde taze kullanarak hazırlayacağınız kür sayesinde başta olmak üzere birçok sağlık probleminin de üstesinden gelebilirsiniz. Kürü hazırlamak için;

  • Bir litre su
  • 5 adet enginar çanağı
  • Bir adet limonun suyu
  • Bir tatlı kaşığı bal

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Karaciğeri yenileyen enginar kürü nasıl yapılır? İşte mucizevi enginar kürü tarifi
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