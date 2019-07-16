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Bilim insanları açıkladı! bu faydasıyla şaşırtıyor

Son yapılan araştırmalar sonucunda ıspanağın ortaya çıkan bu faydası şaşırtıyor. Bilim insanları Temel Reis’in kaslarını büyütmek için yediği ıspanağın sporcularda bir etkisi yapabileceğini açıkladı.Bunların yanında birçok faydası bulunan kas kütlesini artırarak vücuda enerji sağladığı ortaya çıktı. İşte ıspanak üzerine o araştırma ve sonuçları...

Giriş Tarihi: 16.7.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 10:26
Bilim insanları açıkladı! Ispanak bu faydasıyla şaşırtıyor

Berlin'deki Freie Universität'den bilim insanları Dünya Anti Ajansı için yaptıkları araştırmada içinde buldukları 'ecdysterone' adlı hormonun atletler için yasaklı maddeler listesinde olduğunu fark etti.

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Bilim insanları açıkladı! Ispanak bu faydasıyla şaşırtıyor
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