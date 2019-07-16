Bilim insanları açıkladı! Ispanak bu faydasıyla şaşırtıyor
Son yapılan araştırmalar sonucunda ıspanağın ortaya çıkan bu faydası şaşırtıyor. Bilim insanları Temel Reis’in kaslarını büyütmek için yediği ıspanağın sporcularda bir doping etkisi yapabileceğini açıkladı.Bunların yanında birçok faydası bulunan ıspanak kas kütlesini artırarak vücuda enerji sağladığı ortaya çıktı. İşte ıspanak üzerine o araştırma ve sonuçları...
Giriş Tarihi: 16.7.2019 10:14Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 10:26
Berlin'deki Freie Universität'den bilim insanları Dünya Anti Doping Ajansı için yaptıkları araştırmada ıspanak içinde buldukları 'ecdysterone' adlı hormonun atletler için yasaklı maddeler listesinde olduğunu fark etti.