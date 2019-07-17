Epilepsi hastalığı nedir? Epilepsi belirtileri

Epilepsi, dünyadaki 65 milyon kişiyi etkileyen oldukça yaygın bir nörolojik hastalıktır.? Epilepsi tedavisi yoktur, ancak hastalık ilaçlarla ve diğer stratejilerle tedavi edilebilir. Herkes epilepsiye yakalanabilir, ancak küçük çocuklar ve yaşlılarda daha yaygındır. Erkeklerde kadınlardan biraz daha fazla görülür. İşte epilepsi belirtileri, tedavi yöntemi, teşhisi ve hastalık ile ilgili bilinmesi gerekenler...

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nöbetler, epilepsinin başlıca belirtisidir. Belirtiler kişiden kişiye ve nöbet türüne göre farklılık gösterir.

Odak (kısmi) nöbetler

Basit bir kısmi krizdir ve bilinç kaybı içermez. Belirtiler şunları içerir:

tat alma, koku alma, görme, duyma veya dokunma hissinde değişiklikler

baş dönmesi

uzuvların karıncalanması ve seğirmesi

Kompleks parsiyel nöbetler bilinç veya bilinç kaybı içermektedir. Diğer belirtiler ise şunlardır:

boş bakışlar

tepkisizlik

tekrarlayan hareketler yapmak

Nöbetler, ayrıca dudak şapırtması veya göz kırpma gibi tekrarlayan hareketlere neden olabilir. Ayrıca genellikle kısa bir farkındalık kaybı da vardır.

Tonik nöbetler kas sertliğine neden olur.

Atonik nöbetler kas kontrolü kaybına neden olur ve aniden düşmenize neden olabilir.

Klonik nöbetler, yüz, boyun ve kollarda tekrarlanan sarsıntılı kas hareketleriyle bilinmektedir.

Miyoklonik nöbetler kolların ve bacakların kendiliğinden hızlı şekilde seğirmesine neden olur.

EPİLEPSİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Epilepsi teşhisinde hasta yakınlarının, doktora vereceği bilgiler çok önemlidir. Nöbetin ne kadar sıklıkla meydana geldiği, nöbet sırasında neler olduğu hasta yakınları tarafından dikkatle incelenmeli ve bu bilgiler doktora iletilmelidir.

EPİLEPSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Epilepsi hastalığının tedavisi, nöbetleri durdurmaya yönelik ilaç tedavisidir. Burada en önemli nokta ilaçların düzenli ve planlı kullanımıdır. Her beş hastadan dördünde uygun ilaçlar seçildiğinde ve yeterli dozda alındığında nöbetler kesilir. Diğer yöntem ise cerrahidir.