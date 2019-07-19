Yeni teknolojilerle gençleşmek kolay

BUGÜN NELER OLDU

Son yıllarda güzel görünme yönündeki arzu, teknolojinin sağladığı imkanlar, düşük maliyet ve estetik cerrahlarının başarısı sayesinde plastik cerrahiye olan ilgi artıyor. Akıllı telefonlara yüklenen aplikasyonlar sayesinde hayal edilen yüz ya da vücut üzerinde yapılacak işlemlerin limiti yok. Sosyal medyaya konan fotoşoplu fotoğrafların güzelliğe ilginin artmasına neden olduğunu söyleyen Operatör Dr. Semih Gök, estetik ameliyatlarda yeni trendleri anlattı... Geçen hafta herkesin denediği Face- App yaşlandırma aplikasyonu ile kişilerin yaşlanmış hallerini görmesi ve bunun son derece gerçekçi olduğunu hissetmesi, şaka yollu da olsa insanları önlem almaya itmiştir. Fotoşop aplikasyonlarının aksine gerçek cerrahide yapılacak işlemlerin belirli bir limiti var. Estetik ameliyatlar kişilerin ihtiyaçlarına göre seçilse de, günümüzde bu alanda ciddi bir moda kavramının geçerli olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Her dönem değişen güzellik algısı ile estetik ameliyatlarda da trendler ortaya çıkıyor. Sosyal medya çılgın bir salgın yarattı. Çoğunlukla gerçekliği olmayan fotoğraflar algımızı değiştirdi. Hastalar, bize fotoşop programlarının ürettiği sonuçları elde etmek için başvuruyor. Tedavi olma isteklerinin arkasında bu sanal dünyanın etkisi yadsınamayacak kadar büyük. Bu yüzden gerçek olmayan bir hayal dünyası oluştu. Herkes birbirini 'Ben en ... im' diye kandırıyor.Dünyada oransal olarak cerrahi dışı tedaviler daha fazla artış gösteriyor. Popülarite açısından bakarsak yüz tedavilerinde; dolgu tedavileri ile Botilinum toksinin açık ara önde gidiyor. Ardından teknolojik makineler geliyor; sıkılaşma, renk kalitesi artışı, gençleşme, zayıflama, yeniden şekillenme gibi pek çok kulvarda etkin. Öncelikli olarak; orta ileri yaşı kapsayan likit yüz kaldırma ve genç orta yaşı kapsayan star face geliyor. Estetik oranlarla anatomik dengeyi düzeltmek, yüzü yükselterek kaldırmak ve gençleştirmek, tonusu sıkılaştırmak tedavinin asıl hedefleri. Yüz ameliyatları her zaman etkinlik açısından üst düzeyde. Elbette cerrahi işlemler iyileşme süresine ihtiyaç duyar. Likit yüz kaldırma veya star face gibi hyalüronik asit içeren dolgu teknikleriyle yüksek başarılar elde ediyoruz.ERKEKLERDE de estetiğe eğilim giderek artıyor. Sonuçları ve konu detaylarını iyi anlatabilirseniz, yoğun ilgileri var. Erkeklerin beklentileri net. En çok üst göz kapağına estetik yaptırmayı tercih ediyorlar. Bunun yanında vücut şekillendirme konusuna da artık çok ilgi gösteriyorlar. Bel, karın ve son zamanlarda özellikle meme bölgesindeki aşırı yağlanmadan ciddi rahatsızlık duyuyorlar. Bunun yanında yüz bölgelerindeki çizgilerin, özellikle alın ve iki kaş ortası, kazayağı bölgelerinin azalmasını tercih ediyorlar. Zinde, fit ve genç olmayı önemsiyorlar. İş dünyasında görüntünün rekabetini fark ediyorlar.