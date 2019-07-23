Son zamanların en popüler tropik meyvelerinden ejder meyvesi oldukça seviliyor. Adeta besin deposu olan pitaya olarak bildiğimiz ejder meyvesi besin değeri bakımından oldukça zenginken aynı zamanda düşük kalorili olması da ekstra büyük bir fayda sağlıyor. Aynı zamanda ejder meyvesi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre kansere karşı koruduğu da ortaya çıkmıştır. Peki ejder meyvesi pitayanın faydaları nelerdir?

EJDER MEYVESİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Ejder meyvesinin sağlık yararları temel olarak antioksidan, antibakteriyel ve beslenme özelliklerine bağlanır. Yararlar arasında bağışıklık, hızlı metabolizma ve daha yumuşak bir sindirim süreci bulunur.

Ejder meyvesi ya da diğer adıyla pitaya; antioksidan özelliği ile ön plana çıkan, beta alanin bileşiği ile renk verme özelliğine sahip bir meyvedir. Kırmızı etli çeşitleri; kanser, kalp hastalığı ve düşük tansiyon ile savaşan antioksidanlardan likopeni içerir. Vitamin C, mineral ve lif bakımından zengin olan pitaya; sindirim sürecine yardımcı olurken, kolon kanseri ve şeker hastalığını önlemede, ağır metal gibi toksik maddeleri nötralize etme sürecinde de oldukça etkilidir.

Besin bakımından zengin ve düşük kalorili ejder meyvesi, kronik hastalıklarla savaşmak, bağırsak sağlığını iyileştirmek ve bağışıklığı artırmak için faydalı olabilir. Manganez ve demir gibi çeşitli vitamin ve minerallerin yanı sıra lif bakımından da yüksektir. Ejder meyvesinin sağlığa faydaları arasında kilo kaybına yardımcı olma, diyabeti kontrol etme, sindirimi iyileştirme, kolesterolü düşürme ve enerji seviyelerini artırma yeteneği bulunur. Ayrıca bazı kanserlere ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu olabilir, bakteri ve mantarlara karşı savunma yapabilir ve vücudun genel işlevini optimize edebilir.