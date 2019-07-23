Ezogelin çorbası tarifi nasıl yapılır? İşte en lezzetli ezogelin çorbası tarifi burada!

Ev hanımlarının mutfakta hünerlerini sergileyeceği ezogelin çorbası tarifi her dönem merak ediliyor. Yüksek lif içeriği ile domates çorbası sindirimi düzenler. Bu bağlamda'' Ezogelin çorbası tarifi nasıl yapılır?'' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. İşte ezogelin çorbasının tarifi ve püf noktası…

EZOGELİN ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 bardak kırmızı mercimek

1 kahve fincanı bulgur

½ kahve fincanı pirinç

1 soğan

2 kaşık salça

2 kaşık tereyağı

2 diş sarımsak

1 kaşık un

Nane

Karabiber

Pul biber

Tuz

EZOGELİN ÇORBASININ TARİFİ

Tencerenizin içine tereyağı ve 1 kaşık sıvı yağı koyun. Soğanları yemeklik şekilde doğrayıp tencereye alın. Üzerine sarımsakları da doğrayıp ekleyin. Biraz kavurduktan sonra yıkadığınız mercimekleri, bulguru ve pirinci de ekleyin. Üzerine 1 lt kadar suyu ekleyip kapağını kapatın. Tüm bakliyatlarınız yumuşadığında ocağı kapatabilirsiniz.

Ayrı bir tavanın içinde sıvı yağ ve unu koyup kavurun. Üzerine salçanızı ekleyin karıştırmaya devam edin. 1 bardak kadar su ekleyin ve kaynatın. En son baharatları da ekleyip birkaç dakika daha kaynatın ardından ocağı kapatabilirsiniz.

Bu sosu mercimek çorbasının üzerine koyun ve 2 dakika kadar komple kaynatın. Limon ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.