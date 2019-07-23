Tıkalı burun nasıl açılır? Burun tıkanıklığı neden olur?

Kış ve yaz mevsiminde tıkalı burunla karşılaşmamız oldukça sık yaşanır türdendir. Kemik eğriliği ve sağlık problemleriniz yoksa tıkanıklık mevsimler olabilir. On binlerce kişi '' Tıkalı burun nasıl açılır? Burun tıkanıklığı nasıl geçer?'' sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte tüm merak edilenler…
BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?
Burun tıkanıklığına karşı nemli oda
Tuzlu su burun tıkanıklığına iyi gelir
Battaniye altı da burun tıkanıklığına iyi gelen diğer yöntemlerden
Gün içerisinde kendinizi sıcak tutmak veya bir battaniyenin altına girip terlemek burun tıkanıklığına iyi gelecektir.
Sütü azaltın
Mısır kökü
Zencefil
Burun tıkanıklığına bitkisel çözüm: Lavanta çiçeği
Burun tıkanıklığına karşı zeytinyağı
Burun tıkanıklığı yaşıyorsanız bol su için!