Tıkalı burun nasıl açılır? Burun tıkanıklığı neden olur?

Kış ve yaz mevsiminde tıkalı burunla karşılaşmamız oldukça sık yaşanır türdendir. Kemik eğriliği ve sağlık problemleriniz yoksa tıkanıklık mevsimler olabilir. On binlerce kişi '' Tıkalı burun nasıl açılır? Burun tıkanıklığı nasıl geçer?'' sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte tüm merak edilenler…

BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Burun tıkanıklığına karşı nemli oda

Tuzlu su burun tıkanıklığına iyi gelir

Battaniye altı da burun tıkanıklığına iyi gelen diğer yöntemlerden

Gün içerisinde kendinizi sıcak tutmak veya bir battaniyenin altına girip terlemek burun tıkanıklığına iyi gelecektir.

Sütü azaltın

Mısır kökü

Zencefil

Burun tıkanıklığına bitkisel çözüm: Lavanta çiçeği

Burun tıkanıklığına karşı zeytinyağı

Burun tıkanıklığı yaşıyorsanız bol su için!