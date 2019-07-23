Tiroit nodülü nedir? Tiroit nodülü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Topak veya çoklu nodül olarak oluşan Tiroid nodülleri hemen hemen herkeste görülebilir. Bunun için önemli olan nodüllere yakalanmadan tedbiri önceden almaktır. Tiroid nodülleri endokrin sistemi içerisinde ki en yaygın hastalıktır, boğazınızda bir yumru hissettiğinizde veya rutin bir muayene sırasında tespit edildiğinde, endişelenmek oldukça normaldir. Peki Tiroit nodülü belirtileri nelerdir?

TİROİT NODÜLÜ NEDİR?

Tiroit; herkeste bulunan, tiroksin çeşitli hormon türleri salgılayan bir organdır. Bu hormon vücudumuz için hayati öneme sahiptir. Tiroit, boyun bölgemizde ön tarafta, adem elması ismi verilen çıkıntının hemen altında yerleşmiştir. Karşıdan görünümü "U" harfine benzer. Tiroit nodülü; tiroit dokusu içinde oluşan tiroit dokusuna benzemeyen ve değişik büyüklüklerde olabilen anormal kitlelerdir. Kadınlarda daha sık bulunan nodüller, toplumun ortalama yüzde 50'sinde görülmektedir.

TİROİT NODÜLÜ NASIL ANLAŞILIR?

Ayna karşısında tiroid kontrol edilir. Bunun için boynun ön kısmında Adem Elması'nın hemen altında genişleme veya şişlik olup olmadığına bakılmalıdır. Tiroid bezi bu bölgede yer alır. Bu kontroller başı geriye yaslayarak yapılmalıdır. Şayet bu bölgede genişleme veya şişlik görülürse bir hekime başvurulmalıdır.

TİROİD NODÜLÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tiroid nodülü belirtilerinin gelişimi yaygın değildir; Aslında, nodüller hasta herhangi bir belirti göstermediğinden, genellikle başka görüntüleme çalışmaları yapıldığında tesadüfen bulunur. Ancak, tiroid nodülü olan bazı kişiler, yaklaşık %11-22, aşağıdakileri durumları yaşayabilirler:

Boyun Şişlikleri

Bazen boyun ve boğaz el il incelenirken tiroid nodülleri hissedilebilir ve hatta boyunda şişlikler görülebilir.

Disfaji (Yutma Güçlüğü)

Disfaji veya yutma zorluğu tiroid nodüllerine bağlı bir semptomdur. Oluşan nodül yemek borusunda kitle hissine neden olur ve yemek geçişini engeller. Yutma sırasında boğaza sıkışmış bir gıda hissi verir.

Odinofaji

Odinofaji , yutkunma ağzınızda, boğazda veya yemek borusunda ağrıya neden olduğunda kullanılan tıbbi bir terimdir. Daha büyük tiroid nodülleri boğazda ve boyunda basınç oluşturduğundan, bu bölgelerde ağrı olabilir.

Boğulma

Büyük veya şişmiş tiroid nodülleri yutmayı zorlaştırdığından boğulmaya neden olabilir.

Dispne (Solunum Zorluğu)