Zeytinyağı faydaları nelerdir? Zeytinyağı içmek zayıflatır mı?

Kansere karşı koruyucu olan zeytinyağının faydaları trend başlıklar arasındaki yerini koruyor. Kış aylarında sofralarda yaz mevsiminde salatalarda sofraların vazgeçilmezi haline gelen zeytinyağının yararları saymakla bitmiyor. Cilt, tırnak ve saçlarımızı güçlendiren besinin kalorisi oldukça yüksektir. Çeşitli ana ve yan yemekler ile birlikte az miktarda da olsa salatalarda kullanılabilir. Peki zeytinyağının faydaları nelerdir? İşte merak edilenler…

ZEYTİNYAĞINI FAYDALARI NELERDİR?

Zeytinyağı doymamış yağ asidi içeriğine sahiptir. Her ne kadar sağlıklı bir besin olsa da kalori değeri bakımından çok yüksek bir içeriktedir. 1 litrelik bir zeytinyağı 6700 kalori değerinde enerji içermektedir.

Çeşitli ana ve yan yemekler ile birlikte az miktarda da olsa salatalarda kullanılabilir. Bu gibi az kullanımlar sağlık açısından faydalı olacaktır. Zeytinyağının faydalarını maddeler halinde ve ayrıntılı bir şekilde açıklayacak olursak;

1. Cilt Sağlığı

Doğal olarak elde edilen zeytinyağı cilt sağlığına çok uygundur. Özellikle kuru bir cilt tipine sahip olan kişilerde, dirsek ve dizlerde cilt kuruluğu yaşayanlarda cildin yumuşatılmasına yardımcı olur.

Ciltleri kuru olan kişiler avokado ve zeytinyağı karışımı hazırlayarak, uyumadan önce cildin kuru yerlerine uygulaması oldukça etkili sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. Zeytinyağının cilt üzerindeki bir diğer faydası da güneş yanıklarının etkilerinin uzaklaştırılmasıdır.

Özellikle sıcak ve güneşli yaz aylarında güneşten gelen zararlı ışınların oluşturduğu yanıklar zararlı etkiler bırakmaktadır. Ancak güneş yanıklarına zeytinyağı uygulanması bu zararlı etmenlerin atılmasını ve uzaklaştırılmasını sağlayacaktır. Böylece cilt üzerinde zararlı etkiler bırakarak cilt kanserine sebep olan serbest radikalleri etkisiz hale getirecek ve cilt kanseri riskini de doğal olarak azaltmış olacaktır.

2. Saç Sağlığı

Zeytinyağının cilt sağlığı için sağladığı katkılar saç sağlığı için de geçerlidir. Özellikle kuru bir saç yapısına sahip olan kişilerin yumuşamasına katkı sağlar ve kıvırcık saçlara sahip kişilerde de saçların şekil almasına yardımcı olur.

Bir kasenin içerisine bir miktar su 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir miktarda bal ekleyerek karıştırın. Daha sonrasında bu karışımı saçınıza uygulayın ve saçlarınızın nasıl yumuşadığını ve kazandığı parlaklığı gözlemleyin. Ayrıca bu uygulama ile saçlarınızın ve saç diplerinde bulunan derinin hava almasına katkıda bulunmuş olacaksınız.

3. Kanser Riski

Bayanlarda sık sık rastlanan meme kanseri ve kolorektal kanser çeşitlerinin önlenmesinde ve bu kanser çeşitlerinin oluşma risklerinin azaltılmasında zeytinyağı kullanılmasının oldukça yararlı etkileri vardır.

Ayrıca doğum yapan bayanlarda yaşanan sorunlardan biri de meme uçlarında oluşan çatlamalardır. Bunları önlemek için de zeytinyağı kullanımı etkili sonuçlar doğuracaktır.

4. Sindirim Sistemi

Zeytinyağı kullanımında oluşabilecek diğer bir fayda da sindirim sistemi üzerine olacaktır. Hatta saç ve cilt sağlığına verdiği katkılardan sonra en büyük katkıyı sindirim sistemine sağlamaktadır. Bunu da bağırsakların aktifliğini arttırarak yapar.

Basur ve kabızlık gibi rahatsız edici durumlara sahip olan kişilerin belirtilerini azaltarak, bu rahatsızlıkların etkilerini azaltmaktadır. Ayrıca bağırsakları temizleyerek sindirim sisteminin daha hızlı bir şekilde çalışmasına da ciddi derecede katkılar sağlayacaktır.

5. Karaciğer

Zeytinyağının sağladığı bir diğer fayda da karaciğeri korumasıdır. Zeytinyağı aynı zamanda harika bir antioksidan özelliğe sahiptir. Yani vücutta bulunan zararlı etmenlerin uzaklaştırılmasını sağlar. Bu özelliği ile serbest radikal ismi verilen ve vücutta tümör hücrelerinin oluşması ile birlikte kansere sebep olan bu hücrelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırır.

Serbest radikallerin aktivitesinden en çok etkilenen organ belki de karaciğerdir. Ancak zeytinyağı tüketimi serbest radikallerin etkisini azaltacak ve sonuç olarak karaciğeri koruyucu bir etki oluşturacaktır. Ayrıca toksinlerin karaciğere vereceği zararları da önlemiş olur.

6. Kemik Sağlığı

Zeytinyağı kemiklerin elde etmesi gereken mineralleri içermektedir. Bu özelliğinin yanı sıra kireçlenme oluşumunu azaltmak için en etkili mineral olan kalsiyum emilimini de arttırıcı bir etki yapmaktadır.

Böylece kemiklere daha fazla kalsiyum ulaşacak ve kemiklerinin esnekliğini arttırarak, kırılganlıklarını da azaltır. Böylece osteoporoz ve artrit gibi kemik rahatsızlıklarının oluşmasını da engelleyerek, kemik sağlığına ciddi katkılar sağlayarak, korunmalarına yardımcı etkiler yapar.

7. Kilo Kaybı

Zeytinyağının yüksek kalori içerdiğinden bahsetmiştik. Bu yüzden fazla tüketimlerinden kaçınılmalıdır. Ancak düzenli olarak ve önerilen miktarlarda tüketimi oldukça faydalıdır.

Çeşitli hastalıkların atlatılmasına sağladığı katkıların yanı sıra kilo kaybının hızlandırılmasına yardımcı olur. Bunu da daha önce bahsetmiş olduğumuz, bağırsak hareketlerini hızlandırmasına borçluyuz.

Tüm bu özellikleri ile zeytinyağı, bağırsak hareketlerini arttırarak, sindirim hızının artmasına ve kilo vermenin de kolaylaşmasına sebep olur. Aşırı miktarlarda zeytinyağı tüketiminden kaçındığınız süre içerisinde kilo kaybetmenizi sağlamak için düzenli bir zeytinyağı tüketimine sahip olmanız gerekmektedir.

ZEYTİNYAĞI İÇMEK ZAYIFLATIR MI?

Kansere, özellikle de kalın bağırsak (kolon) kanserine karşı sizi korur

Daha güçlü ve sağlıklı cilt, saç, tırnak ve kemiklere sahip olmanızı sağlar

Karaciğeri temizler

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kalp hastalıklarından korur

Vücuttaki iltihapları geçirir

Kötü huylu kolesterolü azaltır, kan şekerini dengeler

Beyninizi korur

Göğüs sarkmalarını önler ve büyümelerini sağlar