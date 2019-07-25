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Müzik aleti çalmanın sağlığa inanılmaz yararları! Enstrüman çalmanın faydaları saymakla bitmiyor!

Müzikal aktivitenin hem insan aklına hem de vücuda yararlı olacağını kanıtlayan çok sayıda araştırma vardır. Yaşınız veya beceri düzeyiniz ne olursa olsun, bir harika bir bilişsel egzersiz şeklidir. Peki, müzik aleti çalmanın faydaları nelerdir? Enstrüman çalmanın sağlığa yararları, stres ve kan basıncını düşürmekten depresyonu önlemeye kadar uzanmaktadır. Genel iyiliği ve harika bir benlik duygusu geliştirmek için eğlenceli bir hobi arıyorsanız, yerel piyano derslerini denemeyi düşünebilirsiniz. İşte enstrüman çalmanın sağlığa inanılmaz faydaları…

Giriş Tarihi: 26.7.2019 01:06
Müzik aleti çalmanın sağlığa inanılmaz yararları! Enstrüman çalmanın faydaları saymakla bitmiyor!

Bazı müzik tutkunları, piyano veya gitarları ile saatler geçirmekten aşırı derecede hoşlanırlar. Bunun nedeni, müzik çalmayı öğrenmenin, müzik çaldığınız odanız veya stüdyonun ötesine uzanan çok sayıda faydası ve sağlığa yararı bulunmasıdır. Bir müzisyen müzik okumayı ve çalmayı öğrendiğinde, yaşamları boyunca sürecek zihinsel, bilişsel ve duygusal kazanımlar elde ederler. İşte müzik enstrümanı çalmanın sağlığa faydaları…

Zihni dinç tutar
Kansas Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yapılan bir araştırma, müzisyenlerin bilişsel testlerde müzisyen olmayanlardan daha iyi performans gösterdiği sonucuna vardı. Düzenli olarak herhangi bir enstrüman çalmak beyin için mükemmel bir egzersiz şeklidir. Tam hızda bir bateri çalıyorsanız veya bir saksafona hafifçe üfleseniz de, beyninizin bazı bölümleri hareket halinde.

Koordinasyonu arttırır
Müzisyenler genellikle büyük koordinasyon yeteneğine sahiptir. Herhangi bir enstrüman çalma, keskin bir el-göz koordinasyonuna sahip olmanızı gerektirir. Bu, basketbol sahasında veya iyi bir el-göz koordinasyonu gerektiren herhangi bir sporda bile faydalı olabilir.

Ruh halini düzenler
Araştırmalar, müzik yaratmanın kortizol seviyelerini düşürerek stresi azalttığını gösteriyor. Alternatif bir hızda oynamanın etkisi bu faydaları daha da artırabilir. Müzik çalmak da duygusal bir çıkış işlevi görebilir. Kendi müziğinizi yaratmak, üzüntü, neşe veya gerginliğinizi şiirsel bir sanat eserine dönüştürmenize olanak tanır.

Okuma becerilerinizi geliştirir
Müzisyen olmanın en büyük yönlerinden biri, müziği okuyabilmeyi ve kavrayabilmektir. Sürekli olarak farklı notları okumak ve tanımak, okuma ve anlama becerilerinizi geliştirir.

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