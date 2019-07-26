Yaz aylarının korkulu rüyası olarak bilinen arılar hemen hemen her yerde olup herkese iğnesini batırabilir. Burada önemli olan faktör, arının iğnesinin içeride uzun süre durmamasıdır. Eğer iğnesi içerde çok durursa kişi için tehlikeli olabilir, çünkü bu durum arının zehrinin kişinin vücuduna yayılmasına sebebiyet verebilir. Arının soktuğu yerde şişlik, kızarıklık, kaşıntı ya da az da olsa ağrılı belirtiler görülür. Nadiren de olsa baş ağrısı, kusma, baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler tehlikeli olabileceğinin göstergesidir ve hemen bir doktora danışılmalıdır. Buna göre; arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokması tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar..

ARI SOKMASI TEDAVİSİ

Arı sokması karşısında yapmanız gereken ilk şey, yara yerinin sabunlu suyla temizlenmesi ve buz uygulanmasıdır. İğnenin çok derinde olması durumunda cımbızla çekebilirsiniz. Nefes darlığı, bulantı ve güçsüzlük gibi durumlarda da mutlaka hastaneye gitmeniz gerekiyor. Arının soktuğu yeri 10-14 gün geçene kadar mutlaka gözlemleyin.

ANTİBİYOTİĞE GEREK YOKTUR

Doktor önerisine göre;

"Arı soktuğunda ilk önce yapılması gereken şey iğnenin hemen çıkartılmasıdır. İğne derinde olursa bu cımbız gibi bir şeyle de çekilebilir. Yara yeri hemen sabunlu suyla temizlenerek, sokulan yere buz konulmalıdır. Ve sokulan yer mutlaka yukarı doğru kaldırılmalıdır. Böylelikle şişme azalacaktır. Arı sokmalarında genellikle antibiyotiğe gerek yoktur. Enfeksiyon olmaz, ancak alerji ilaçları ya da ağrı kesici verilebilir. Daha ciddi reaksiyonlarda da (nefes darlığı, güçsüzlük, bulantı v.b) en kısa zamanda hastaneye gitmek gerekir. Çünkü damardan mutlaka iğne yapılması şarttır. Alerji ve nefes açıcı ilaçlar damardan serumla verilmesi gerekir. Hafif reaksiyonlar ağrı kesicilerle geçer."

ARI SOKMASINDA İKİ TÜR REAKSİYON GELİŞİR

Arı sokmalarında iki tür reaksiyon gelişebileceğine dikkat çeken Dr. Furuncuoğlu, "Bu reaksiyonlar lokalize ve generalize reaksiyonlardır. Lokal reaksiyonlar; sokma yerinde meydana gelen şişmedir, komşu eklemi etkileyebilir ama bütün vücudu etkileyen şikayetlere neden olmazlar. Ciddi lokal reaksiyonu olan bir kişiyi arı daha sonraki dönemde tekrar sokarsa ciddi sistemik reaksiyonlar gelişebilir. Hayatı tehdit edebilir. Toksik reaksiyonlar ise; Birden fazla arının ısırması ile gelişir. Gerçek alerjik reaksiyonlarda görülenlere benzer etki gösterirler. Nefes darlığı ve ürtiker yapmazlar ama mide barsak sistemi ile ilgili şikayetlere neden olurlar. Sistemik veya Anaflaktik reaksiyonlar ise; Hafiften ölüme kadar değişen gerçek alerjik reaksiyonlardır. Sokmadan sonra ne kadar kısa sürede şikayetler gelişirse o kadar ciddidir. İlk şikayetler olarak: gözlerde kaşınma, ürtiker, öksürük gelişir. Olayın ilerlemesi ile solunum sıkıntısı ve tansiyon düşmesi, kalp durması olabilir. Arı sokmasından bazen 10-14 gün sonra gecikmiş reaksiyonlarda görülebilir. Ateş, huzursuzluk, baş ağrısı ve üritiker, lenf bezlerinde şişme ve eklemlerde ağrılar kendini gösterir" dedi.