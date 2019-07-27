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kanseri nedir? belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Günümüzde kadın ve erkeklerin riskiyle karşılaşma oranı yüksektir. Kanser türlerinden en yaygın olanı ise kanseridir. Özellikle erkeklerde daha fazla görülen bu kanser türü belirtisinde ağrılı idrara çıkma, sık idrara gitmek, idrarda acillik hissi gibi vakalar görülebilir. Bu bağlamda ‘’ nedir? nelerdir?’’ sorularına yanıt aranmaya başladı.

Giriş Tarihi: 27.7.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 10:13
Mesane kanseri nedir? Mesane kanseri belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

İdrara çıkmadan önce, idrarı depolayan organ olan mesane, kas dokularından oluşur. Genellikle erkeklerde sık görülen mesane kanseri tedavi edilmezse hastalık ciddi boyutlara ulaşır. Bu kanser türü sigara tüketiminin yaygın olduğu ülkelerde çok daha düşük yaşlarda görülebilir. Peki Mesane kanseri nedir? Mesane kanseri belirtileri nelerdir?

MESANE KANSERİ NEDİR?

İdrar torbası ya da idrak kesesi olarak da bilinen mesane, karın bölgesinin alt bölümünde yer alır ve içerisinde idrarın biriktiği küre biçiminde bir organdır. Mesane duvarı elastik yapıya sahip iç içe geçmiş ve düzensiz kas liflerinden oluşur.

MESANE KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

En yaygın mesane kanseri belirtisi idrarda kan görülmesidir. Hematuri olarak adlandırılan bu kanama, mesane yarası belirtisi olabilir. Ağrının eşlik etmediği idrarda kanama belirtisi süreklilik arz etmez, aralıklı olarak devam edebilir. Bu belirtiye ek olarak idrar yapmada zorlanma, idrar ile kan pıhtılarının gelmesi ve idrar yaparken yanma gibi belirtiler de mesane kanserinin ilk belirtileri olabilir.

Sigara, puro veya pipo içilmesi idrarınızda zararlı kimyasalların birikmesine sebep olarak mesane kanseri riskini artırabilir.

Sigara içtiğinizde, vücudunuz dumandaki kimyasalları işler ve bazılarını idrar yoluyla dışarı atar.

Bu zararlı kimyasallar mesanenizin içini döşeyen hücrelere zarar vererek kanser riskinizi artırabilir.

Yaşlandıkça mesane kanseri riskiniz de artar. Mesane kanseri her yaşta ortaya çıkabilir, fakat 40 yaşından genç bireylerde nadir görülmektedir.

Normalden daha sık idrara çıkma isteği

İdrar yaparken ağrı veya yanma

Mesaneniz dolu olmasa bile, tuvalete gitmeniz gerekiyormuş gibi hissetmek

İdrar yaparken idrar akışında sorun yaşamak

Gece boyunca birçok kez tuvalete gitme isteği

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Mesane kanseri nedir? Mesane kanseri belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?
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