Tütünle mücadelede Türkiye dünya birincisi

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Tütün Raporu'na göre Türkiye tütün tüketiminin azaltılması için Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiyelerini tam olarak hayata geçiren birinci ülke oldu. Alman DW ajansının haberine göre DSÖ, Dünya Tütün Raporu'nu Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da kamuoyuna sundu. Raporda Türkiye'nin tütün tüketiminin azaltılması için DSÖ'nün tavsiye ettiği tüm önlemleri tam olarak uygulayan birinci ülke olduğu belirtildi. Türkiye'nin ardından da Brezilya geliyor. Tütün ürünlerinin pahalandırılarak erişiminin zorlaştırılmasına rağmen her yıl 8 milyon insanın tütüne bağlı sağlık sorunları yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.