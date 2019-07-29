Egzama nasıl geçer? Egzama tedavi yöntemleri nelerdir?

Egzamanın birden fazla nedeni olduğu gibi birçok sebebi de türü de vardır. Egzama konusunda tıpkı kanser hastalığında olduğu gibi erken teşhis son derece önemlidir. Egzama genel durumda ellerde, bacaklarda görülse de ayaklarda da gözlemlenir. Egzama çeşitleri arasında atopik egzama, seboreik dermatit, asteatotik egzama, kontakt egzama , numuler egzama ve gravitasyonel egzama vardır.

Egzama hastalığı toplumumuzda en çok şu şekillerde gözlenir; saç egzaması, kulak egzaması, elde egzama, yüzde egzama, ayakta egzama, stres egzaması...

EGZAMA NASIL GEÇER?

Özellikle egzama hastalığının kesin bir tedavisinin olmadığı bilinmektedir bu aşamadaki kilit durum, egzama hastalığından korunmak zorunda olunmasıdır. Uzmanlara danışarak şikayetlerinizi söyledikten sonra uyarılar ve önlemlerle egzamadan kaynaklanan problemler azalmaktadır. Egzama tedavisi için ilaçlar, ıslak tedavi pansumanları kullanılır, ayrıca egzama eldivenleri ve egzama şampuanları da kullanılır.

EGZAMAYA NE İYİ GELİR?

Özellikle yaşadığınız ev mutlaka sık sık havalandırılmalıdır.

Derinize daha çok problem çıkaracak sert keseler ve lifler kullanılmamalıdır.

Egzama olan birey çok sık banyo yapmamalıdır.

Duştan sonra nemlendirici kremler sürülmelidir.

Kimyasal malzemelerden dolayı temizlik yaparken mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

Temizlik yaparken eldiven kullanılmalıdır.

Uzman doktorun verdiği egzama diyeti uygulanmalıdır.