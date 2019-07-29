Vücudu kontrolsüzce büyüten hastalık: Akromegali!

Zamanla el ve ayaklarınızın vücudunuzdan bağımsız olarak hızla büyüdüğünü görseydiniz ne yapardınız? Muhtemelen rüya gördüğünüzü düşünür ve gerçek olmasına ihtimal vermezdiniz. Ancak hormonların kontrol noktası olan hipofiz bezinde gelişen bazı aksaklıklar, vücudunuzda anormal büyümelere sebep olabilir. Nadir görülen bu duruma akromegali denildiğini söyleyen Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çetin Ayhan Evliyaoğlu, konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor.

Akromegali hastalığı nedir?

Beyin tabanında yer alan hipofiz bezinin çok fazla oranda büyüme hormonu salgılaması nedeniyle oluşan bir sağlık problemidir. Eozinofilik adenom sonucunda aşırı büyüme hormonu salgılanır ve vücudun belli bölümleri normale oranla daha fazla büyümeye başlar.

Normal şartlarda büyüme hormonu çocuklarda kemik ve yumuşak doku gelişimini desteklerken yetişkinlerde metabolizmanın kontrolünü sağlar. Ancak hastaların çoğunda iyi huylu hipofiz tümörü bulunduğundan büyüme hormonu kontrolden çıkar. Kişilerin elleri ve ayaklarında anormal büyümeler görülür. Tedavi edilmediğinde ise iç organlara zarar verebilir.