Husursuz bacak sendromu nasıl geçer? Husursuz bacak sendromu nedir nedenleri nelerdir?

Çoğunlukla demir eksikliğine bağlı olarak hamilelik sürecinde ortaya çıkan husursuz bacak sendromu nedir ve nasıl geçer? Bu soru ilgili vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Uyumak için yatar yatmaz gerçekleşen durum, hareket sınırlarını zorlar örneğin otobüs yolculuklarında kişilere çok büyük rahatsızlıklar verir. Uyku kalitetisini de etkileyen husursuz bacak sendromu nasıl geçer?

ENDROMU NASIL GEÇER?

Uyku yoksunlugˆu, alkol ve tu¨tu¨n kullanımı, motilitenin azalması, bazı ilac¸ların (dopamin antagonistleri, antihistaminikler, serotonerjik antidepresanlar, opioid kesilmesi) kullanımı, kan kaybı gibi fakto¨rler HBS semptomlarının daha erken ortaya c¸ıkmasına ve s¸iddetinin artmasına neden olur.

HBS ayırıcı tanısında bacak krampları, polino¨ropati, artrit, habitual ayak sallama, akatizi gibi benzer klinik o¨zellikler go¨steren kimi klinik durumlardan ayırt edilmesi gereklidir.

Hafif du¨zeyde semptomları olan hastalarda o¨ncelikle farmakolojik olmayan tedavi yo¨ntemleri denenmelidir. Uyumadan o¨nce germe egzersizleri gibi hafif-orta dereceli fiziksel aktivite, sıcak banyo is¸e ya- rayabilmektedir. Yatak odasının du¨zenlenmesi, aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanma gibi du¨zenli uyku paterninin olus¸turulması o¨nerilmektedir. Hastaların, semptomları s¸iddetlendirdigˆi bilinen kafein, nikotin, alkol, antihistaminik, antidopaminerjik aktivite go¨steren antiemetik, antipsikotik ve antidepresan- lardan kac¸ınmaları gerekmektedir. Farmakolojik tedavide dopaminerjik ajanlar, dopamin agonistleri, opioidler, antikonvu¨lzanlar, demir preparatları ile tedavi sec¸enekleri du¨zenlenmelidir.

Uyku bozuklugˆunun du¨zeltilmesiyle, bu hastalarda sık go¨ru¨len yorgunluk, konsantrasyon eksikligˆi, uyku hali ve hatta depresyon gibi sorunlar da c¸o¨zu¨mlenebilir.