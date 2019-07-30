Terminatör moleküller kansere savaş açıyor! Kanserli hücreyi önce buluyor sonra vuruyor!

Son yıllarda kanser tedavisinin en heyecan verici gelişmeleri immünoterapilerde yaşanıyor. İnsan gen haritasının tamamen çözülmesinden sonra hız kazanan immünoterapilere, her biri bir öncekinden daha başarılı olmak üzere yeni metotlar ekleniyor. Kanser tedavisinde en son immünoterapi yöntemi ise ileri biyomühendislik ürünü olan BİTE (Bispesifik T hücre bağlayıcısı) yani çift taraflı hücre bağlayıcılar… Yetişkinlerde son derece agresif hareket eden ve sadece Avrupa'da yılda 100 bin kişinin ölümüne yol açan bir kan kanseri türü olan akut lenfoblastik lösemide, diğer bütün tedavileri denemiş ve nüksetmiş hastalarda yüzde 70'e varan oranda iyileşme sağladığı kanıtlanan BİTE teknolojisi, akciğer, prostat ve beyin kanserinde de araştırılıyor.