Böğürtlen çayının faydaları nelerdir?

İçerisinde birçok vitamini barındıran mucizevi besin böğürtlen vücuda çok fazla katkı sağlamaktadır. Magnezyum, iyot ve fosfor bakımından da zengin olan böğürtlen hem çok faydalı hem de çok lezzetli bir besindir. Özellikle dalındaki yaprağının vücut sağlığı açısından önemi çok büyüktür.

BÖĞÜRTLEN ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

- Böğürtlen çayı, düzenli olarak tüketildiği takdirde antioksidan etkisi göstererek vücutta serbest radikallerin vücut dışına atılmasını sağlar.

- Bağışıklık sistemine destek olur ve soğuk havalarda ortaya çıkması muhtemel soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

- Ağızda meydana gelen yaraların hızlı bir şekilde iyileştirilmesini mümkün kılar.

- İçeriğindeki C vitamini sayesinde kemik dokularının güçlenmesini sağlar.

- İdrar yollarında meydana gelmesi muhtemel enfeksiyon kaynaklı problemlerin önlenmesine yardımcı olur.

- Kan şekerini düzenler, tansiyonu dengeler. Özellikle kötü kolesterolü düşürmede oldukça etkilidir.

- Yapraklarının lapa haline getirilip harici olarak yanık izlerine uygulanması, izlerin büyük ölçüde giderilmesini sağlar.

- Mesanedeki taş gibi problemlerin önüne geçer.

- Vücudun yağ dengesini korumasına yardımcı olur. Bu sayede cildi sıkılaştırarak cilde fayda sağlar.

BÖĞÜRTLEN ÇAYININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİ VAR MI?

İçerisinde yüksek oranda lif bulunduğundan dolayı özellikle diyet yapanların tercih ettiği bir çay olan böğürtlen çayı, sağlıklı kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Lif bakımından zengin olduğu kadar içerisinde bolca protein de bulunduran böğürtlen kas dokularının sağlamlaşmasını sağlamaktadır. Bu durum kilo verirken kasların kaybolmasını engellemektedir. Diyet yaparken böğürtlen çayı tüketmek hızlı ve sağlıklı kilo verilmesini sağlamaktadır.

BÖĞÜRTLEN ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Demliğe kuru böğürtlen yapraklarını koyun ve üzerine kaynar su ilave edin. On beş dakika kadar bu şekilde demlendikten sonra süzüp fincana koyularak içilebilir. Düzenli olarak tüketildiği takdirde birçok açıdan vücuda fayda sağlar. Yalnız tüketiminde aşırıya kaçılmaması önerilir. Tüm bitki çaylarında olduğu gibi böğürtlen çayının da gereğinden fazla miktarda tüketilmesi halinde vücutta alerjik bir reaksiyona sebep olma ihtimali bulunuyor. Böğürtlenin içerisindeki etken maddelerden birine alerjisi olan bünyelerde istenmeyen sonuçların ortaya çıkması, düşük bir ihtimal de olasıdır.