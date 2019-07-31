Fıtıkta bacak ağrısı neden olur? Bacak ağrısı nasıl geçer?

Bel fıtığının bazı belirtileri vardır. Bel ağrısının dışında, yürümekte zorluk çekmek, bacak kasılmaları ve şiddetli bacak ağrıları, uzun sürekli hareketlerde bel bölgesinde batma ve ağrı gibi hayatı zorlaştıran birçok belirtileri vardır.

BEL FITIĞININ EN BÜYÜK BELİRTİSİ BACAK AĞRILARI

Fıtıklaşma başladığında bu belden başlayarak bacaklara doğru yayılan ağrı ve bacaklarda ani uyuşma görülmektedir. Bel fıtığı bir anda ortaya çıkmaz ve kendini yavaş yavaş belli etmeye başlar. Kimi zaman ağrıyla kimi zaman bir sızlamayla geldiğini belli edebilen bir hastalıktır.

Bazı durumlarda bel fıtığına cerrahi müdahale gerekebilir. Bu tamamen hastanın fıtığına bağlı olarak doktorun uygun gördüğü tedavi şekli uygulanmaktadır. Sadece ilaç tedavisiyle de kurtulabilmenin mümkün olduğu fıtık, bazı durumlarda cerrahi müdahale ile temizlenebilmektedir.

ÖKSÜRÜNCE AĞRI ŞİDDETLENİR

Bel fıtığı belirtilerinde bacak ağrıları arttığı gibi öksürünce veya hapşırdığınızda ağrı şiddetlenerek artabilir. Vücudun ani hareketi fıtık bölgesini rahatsız eder ve ağrılar başlar.

YÜRÜMEDE ZORLUK ÇEKİLİYORSA ÖNEMSENMELİ

Henüz bel fıtığı teşhisi konmamış kişilerde başlıca belirtiler arasında bacakların güç kaybı gelmektedir. Bacaklarda güçsüzlük, çabuk yorulma, bacakların uyuşması bel fıtığı habercisi olabilmektedir.

FITIK SİNİRE BASTIRIYOR OLABİLİR

Bacaklarda ani uyuşma veya karıncalanmanın nedeni fıtığın bir sinire bastırıyor olabilmesidir. Fıtık bölgesinde bulunan sinirlere dokunulduğunda ilk etkiyi bacaklar görmektedir. Karıncalanmalar veya bacaklardaki güç kayıpları bu nedenden ortaya çıkmaktadır.

?İLERİ DERECEDE FITIK TEHLİKELİ

Bel Fıtığı önemli bir hastalıktır. Vücudun iskelet yapısını etkileyen ve ilerlediğinde kalıcı hasarlar bırakabilecek kadar tehlikeli hastalık grubunda yer almaktadır. Fazla ilerlemiş bel fıtığı sadece bacaklara etki yapmayıp omuriliğe de zarar verebilmektedir. Bel kısmından omuriliğe sıçraması halinde, tedavi edilmezse felç kalmalara bile neden olabilmektedir. Hastalık mutlaka önemsenmeli ve doktorun tedavi planı uygulanmalıdır. Aksi halde vücutta kalıcı hasarlar ortaya çıkabilmektedir.

FITIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Her bel fıtığı tanısı konulan hastanın cerrahi yoldan tedavi edilmesine gerek yoktur. Bir hastanın cerrahi olarak tedavi edilip edilmeyeceğine karar verilmesi için birkaç duruma dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu durumlardan ilki, ağrısının tipidir. Beline, kalçasına veya bacağına vuran ağrı. Bu, bel fıtığının en önemli belirtisidir. İkincisi, hastanın muayenesi. Eğer hastanın muayenesinde duyu, refleks veya kuvvet kayıpları gibi bir durum rastlanırsa bu hastalar cerrahi müdahaleye aday hastalardır; çünkü nörolojik olarak gelişen kayıpların kalıcılığa dönüşmesi ihtimali vardır. Eğer hastalarda bu bulgular saptanmaz ve tek şikayet ağrı olursa, bu hastalara cerrahi tedaviler dışında fizik tedavi veya diğer tedavi yöntemlerinin uygulanması mümkündür.