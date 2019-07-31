Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı nasıl demlenir?

Bitki çayları arasında en çok tüketilenlerden biri ıhlamurdur. Hiçbir şikayetiniz olmasa bile günde en az 1 bardak ıhlamur tüketmelisiniz. Peki en doğru şekilde ıhlamur çayı nasıl demlenir? Ihlamurun faydaları nelerdir? Neden ıhlamur tüketmeliyiz?

IHLAMURUN FAYDALARI

*Özellikle kış aylarında yaygın olarak varlık gösteren soğuk algınlığına karşı uygulanan tıbbi tedavilere yardımcı olması için ıhlamur tüketilebilir. Doktorların doğal bir ilaç olarak tanımladığı ıhlamurdan hazırlanan çayın balla karıştırılması etkisini artırır. Vücut direncinin artmasına yardımcı olan ıhlamur aynı zamanda nezle ve grip gibi hastalıklarla baş etmeyi de kolaylaştırır.

*Soğuk algınlığının en önemli belirtilerinden biri olan öksürük probleminin, ıhlamur çayının aşırıya kaçmadan tüketilmesiyle çözüme kavuşturulması mümkündür. Öksürüğe sebep olan bakterilerin vücuttan atılması için verilen uğraşa destek olan ıhlamur çayı, öksürük sebebiyle solunum yollarında yaşanan tahrişin giderilmesini sağlar.

*Metabolizmayı kuvvetlendirerek vücut direncini artıran ıhlamur çayı, bu sayede kan dolaşımını hızlandırır. Düzenli olarak ıhlamur çayı tüketen insanlar, kış aylarında çok fazla üşümezler.

*Nefes açıcı özellikte bir bitki çayı olan ıhlamur çayı, bronşların yumuşamışını sağlar. Solunum yollarındaki tahrişi de aynı özelliği sayesinde giderir. Bu sebeple özellikle kronik alerji problemi yaşayan hastalara semptomlarının ağırlaştığı dönemlerde ıhlamur çayı tüketmeleri önerilir.

*Ihlamur çayı, hastalıklara sebep olan mikropların terleme yoluyla vücuttan atılmasını sağlar. Ihlamur çayının acı biberle karıştırılıp tüketilmesi terlemenin şiddetini artırır.

*Sindirim sistemini hızlandıran ıhlamur çayı özellikle kabızlık problemini giderir ve mideyi kuvvetlendirerek tüketilen besinlerin daha kolay hazmedilmesini sağlar.

*Ihlamur çayına batırılan pamuğun belirli bir süre boyunca göz kapaklarında bekletilmesi, gün içerisinde çeşitli sebeplerden ötürü yorgun düşen gözlere adeta canlılık katar. Bu uygulama sayesinde aynı zamanda göz çevresindeki bakteri ve çapakların da temizlenmesi, gözaltı morluklarının giderilmesi mümkündür.

*İçerisine karanfil katılarak tüketilen ıhlamur çayı stres, kaygı gibi duyguların önlenmesine ve rahatlamaya katkı sağlar.

2 KİŞİLİK IHLAMUR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 tutam ıhlamur

2 fincan kaynar su

1 tatlı kaşığı nane

3 dilim limon

Öncelikle demliğinizi hazırlayın daha sonra hangi bardağı kullanacaksanız kettleda ısıtmış olduğunuz suyu bardağınıza koyarak demliğe boşaltın. ( 2 bardak fincan)

Ihlamur demlerken konunun püf noktaları şu şekildedir; kesinlikle ıhlamuru kaynatmayın. Çünkü ıhlamurun bütün vitamini o zaman ortadan kalkar.

Her bir bardak için bir tutam ıhlamur kullanılır, iki bardak Ihlamur için iki tutam ıhlamur kullanılır. 1 çay kaşığı nane de ekleyerek aroma sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde grip ve soğuk algınlığının baş düşmanı ıhlamura limon da eklemelisiniz.

Tüm bunları yaptıktan sonra demliğinizin kapağını kapatarak ıhlamuru demlemeye bırakın. 5 dakika bekledikten sonra süzgeç yardımıyla ıhlamurunuzu servis edin.